Landsdækkende burgerkæde får allerførste sure smiley i fynsk restaurant

I marts i år åbnede burgerkæden Burger Shack sin 13. restaurant på landsplan.

Få måneder senere fik den nyåbnede restaurant på Odense Havn besøg af Fødevarestyrelsen, og kæden fik sin første sure smiley og en bøde på 10.000 kroner for dårlig håndtering af fødevarer og manglende hygiejne.

Den sure smiley ærgrer Burger Shack-direktøren, Christoffer Kjærholm.

Læs også Fluerne sværmer om prisvindende burgerbar

- Selvfølgelig er vi trætte af den sure smiley. Sådan én ser aldrig pæn ud, fortæller direktøren.

Vaskede ikke hænder

På et to og en halv time langt besøg nåede Fødevarestyrelsens kontrollanter blandt andet at konstatere, at personalet ikke ofte nok vaskede hænder, og det er ikke godt nok, erkender Christoffer Kjærholm.

Vi lægger os fladt ned, og det kommer ikke til at ske igen. Den er ikke længere. Christoffer Kjærholm, direktør, Burger Shack

Gentagne gange håndterede Burger Shack-personalet både tilberedte og ikke tilberedte fødevarer uden at skifte handsker eller vaske hænder. Samtidig tog personalet imod kontanter fra restaurantens gæster uden handsker på og igen uden efterfølgende at vaske hænder, fordi restaurantens eneste håndvask var stoppet med noget, der lignede grus og madrester.

Derudover hang der over vandhanen en vaskeklud med synlige sorte pletter på.

- Vi lægger os fladt ned, og det kommer ikke til at ske igen. Den er ikke længere, fortæller direktøren.

Medium- eller gennemstegt?

Allerede 14 dage efter, Burger Shack åbnede i Englandsgade på havnen, fik restauranten besøg af Fødevarestyrelsen første gang. Dengang fik kæden kritik for at servere 65 graders varme mediumstegte bøffer.

- Vi bliver kontaktet af Fødevarestyrelsen, der gerne vil have, at der bliver lavet mikrobiologiske prøver af vores bøffer. Det fik vi udarbejdet i samarbejde med et analyseinstitut og en fødevarekonsulent, og vi gik egentlig i god tro om, at alt var i orden. Ved første besøg sagde kontrollanten, at der skulle flere prøver til. Det klagede vi over, og i mellem tiden holdt vi fast i, at vi mente, vi havde ret. Derfor har vi nu fået den sure smiley, forklarer Christoffer Kjærholm.

Læs også Bøde til fynsk konditori: Gamle madrester fundet på vægge, borde og redskaber

Dog har man valgt at ændre procedure i alle kædens 13 landsdækkende restauranter.

- Nu bliver kunderne spurgt, om de vil have deres bøf medium- eller gennemstegt, siger Burger Shack-direktøren.

Der blev hverken fundet e-colibakterier eller salmonella i kødprøverne, og Christoffer Kjærholm understreger overfor TV 2/Fyn, at mediumstegte bøffer altid er 65 grader.