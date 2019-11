Landsholdsprofiler forlænger med Odense Håndbold

Fundamentet for fremtidens hold hos Odense Håndbold har mandag fået lagt et par vigtige byggesten.

Landsholdsprofilerne Mie Højlund og Althea Reinhardt har begge forlænget kontrakten med Odense Håndbold med fire år. Dermed har de og de ambitiøse klub papir på hinanden frem til sommeren 2024.

- Jeg er utrolig glad for, at forlængelsen med Odense Håndbold er faldet på plads, så jeg kan tage til VM med styr på fremtiden. Odense er en klub med en fed hjemmebane og altid opbakkende fans, som jeg sætter stor pris på. Derudover er Odense en rigtig dejlig by, hvor jeg stortrives - ja ’Fyn er fin’, siger Mie Højlund i en pressemeddelelse fra klubben.

Hun fremhæver netop klubbens også fremtidige tårnhøje ambitioner som en af de primære årsager til, at hun har valgt at forlænge med Odense Håndbold.

Mie Højlund forlænger med Odense Håndbold. Foto: Odense Håndbold

- Jeg er blevet præsenteret for høje sportslige ambitioner, som stemmer overens med mine egne håndboldmæssige ambitioner for fremtiden. Desuden er der styr på organisationen bag og sundhedsstaben, som fungerer rigtig godt, fortæller Mie Højlund.

Fælles store ambitioner

Også Althea Reinhardt glæder sig over den fireårige kontraktforlængelse med Odense Håndbold.

- Jeg har været utrolig glad for min tid i Odense og ser frem til at kunne forsætte min udvikling i en klub, der har lige så store ambitioner som jeg selv. Jeg synes, rammerne i Odense har passet godt til mig som person, og jeg nyder at komme i hallen og spille kampe for sådan et fantastisk hjemmepublikum. Jeg glæder mig til endnu flere år i klubben, hvor vi sammen kan løfte vores fælles ambitioner, siger landsholdsmålvogteren.

Klubbens cheftræner Jan Pytlick er selvsagt tilfreds med at kunne beholde de to kæmpetalenter, der begge allerede er etablerede landsholdsstjerner.

- Det betyder meget for vores fremtid, da de er nogle af de spillere, som vi vil bygge holdet op omkring i fremtiden. Althea er måske et af de største målvogtertalenter i Europa lige nu, og hun har vist enorm høj stabilitet i de sidste to sæsoner. Med hende og Tess Wester får vi et rigtig godt målvogterteam, siger Jan Pytlick og fortsætter:

- Mie er en fantastisk dygtig all round-spiller, som er god i både forsvar og angreb. Hun er en

komplet håndboldspiller, som også vil få stor betydning på vores hold i fremtiden.

Mie Højlund er 22 år og har spillet i den orange trøje siden 2017. Althea Reinhardt er 23 år og har spillet i Odense Håndbold siden 2016.

Begge spillere er landsholdsaktuelle og med i landstræner Klavs Bruun Jørgensens landsholdstrup, som spiller sin første VM-kamp i Japan 30. november mod Australien.