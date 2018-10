Landstræner: Nicki Pedersen sælger stadig VM-billetter

Resultaterne er ikke lige så gode, som de har været, men speedwaystjernen Nicki Pedersen kører stadigvæk stærkt og sælger billetter. Derfor kan der være god ræson i at give ham et wildcard igen i 2019-sæsonen.

Sådan lyder meldingen fra speedwaylandstræner Hans Nielsen før lørdagens sidste VM-grandprix, der potentielt kan blive Nicki Pedersens sidste i karrieren, medmindre han har en usandsynligt god aften eller får et wildcard af VM-ledelsen.

- Det er gået lidt op og ned i den her sæson i VM-serien, men han fik en super sejr oppe i Målilla i august.

- Hans form har generelt været super i år i ligaerne i Polen, Sverige og Danmark, men han har så haft det mere vanskeligt i VM-grandprixerne. Han har dog slet ikke gjort det så dårligt, at han ikke er i spil til at få et wildcard, for det er han bestemt, siger Hans Nielsen.

Ud over at det er sportsligt forsvarligt at tildele Nicki Pedersen et wildcard, taler sidegevinsterne endnu mere for at gøre det, mener landstræneren.

Læs også Nicki Pedersen kan køre sit sidste VM-grandprix lørdag

- Nicki sælger sporten godt. Mange hader ham på en måde, men selv dem, der hader ham, kan godt lide at se ham. Nicki sælger billetter, det ser man også i den store polske liga. Speedway er jo også business, og det hele skal kunne køre rundt, siger Hans Nielsen.

Niels-Kristian Iversen er allerede kvalificeret til at køre i VM-serien i 2019. Hvis ikke den tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen skal gøre ham selskab, er der flere andre danskere i spil til et wildcard, vurderer Hans Nielsen.

- Heldigvis har vi også andre gode danske kandidater, og det kunne jo være rart at få to kørere fast med næste år, og det tror jeg også, at vi får.

- Michael Jepsen Jensen, Mikkel Michelsen og europamester Leon Madsen har alle gjort det godt i år, og hvis ikke Nicki får et wildcard, kunne det meget vel blive en af dem, siger landstræneren.

Lørdagens grandprix begynder klokken 19.