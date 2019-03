Massiv motorvejskø i myldretrafikken efter flere uheld

En række færdselsuheld har resulteret i massiv kødannelse på Fynske Motorvej omkring Aarup og Ejby torsdag eftermiddag. Det oplyser Fyns Politi.

- Der er massiv kødannelse i det vestgående spor på Fynske Motorvej på grund af flere færdselsuheld mellem afkørsel 55 og afkørsel 56, oplyser Fyns Politi.

Kort efter kunne Fyns Politi oplyse, at motorvejen er blevet ryddet for køretøjer og afspærringer.

- Der er tæt trafik derude, men det glider. Der var heldigvis ingen personskade, lyder det fra Fyns Politi.

Forlænget rejsetid

Ifølge Vejdirektoratet er der forlænget rejsetid på op til 25 minutter.

- Vi forventer normal trafik sidst på eftermiddagen, oplyser Vejdirektoratet.

Politiet råder derfor bilister til at køre af ved afkørsel 55 og benytte Rute 161 for at undgå motorvejskøen.