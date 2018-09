Kontrol ved broerne afsluttet: 20 km kø mod Sjælland - 11 km kø mod Jylland

Opdatering Politiet oplyser ved 20-tiden, at kontrollen ved alle transportforbindelser, hermed også Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen, er ophævet.

Opdatering Vejdirektoratet meddeler, at bilister mod Sjælland skal forvente "forlænget rejsetid resten af aftenen". Køen i retning mod Storebæltsbroen er fortsat på omkring 20 kilometer. Meldingen er den samme i retning med Jylland, hvor køen er 11 kilometer lang.

Opdatering Politiet mener at have stoppet den sorte Volvo, som man har haft efterlyst siden fredag eftermiddag. Politiet fortæller ikke, om man har foretaget anholdelser.

Opdatering Kort efter klokken 18 meddeler Vejdirektoratet, at køen på E20 Fynske Motorvej fra Odense mod Halsskov er mere end 20 kilometer lang.

Opdatering Vejdirektoratet melder om forlænget rejsetid på omkring 30 minutter fra Odense mod Fredericia. I retning mod Sjælland skal man forvente forlænget rejsetid på op til en time

Københavns Politi melder fredag sidst på eftermiddagen, at de fleste transportforbindelser til og fra Sjælland er åbne igen.

Billeder fra TV2 News viser dog massiv politikontrol af biler, der forsøger at krydse Øresundsbroen. Hver enkelt bil bliver tjekket af tungt bevæbnede politifolk.

Samtidig skriver Ekstra Bladet, at samme situation er gældende for biler, der forsøger at krydse Storebæltsbroen.

Desuden er Fyns Politi tilstede ved Lillebæltsbroen, hvor trafikken passerer langsomt i et spor. Vejdirektoratet melder om forlænge rejsetid på omkring 25 minutter i retning mod Jylland.

Ekstra Bladet beretter også, at der er politi til stede ved Lillebæltsbroen og Svendborgsundbroen.

Læs også Politiaktion på Sjælland giver forsinkede tog på tværs af landet

Tog og biler stoppet

Både Storebæltsbroen og Øresundsbroen broer var fredag eftermiddag spærret for trafik efter anmodning fra politiet. Det betød foruden et stop for biltrafik, at tog på strækningerne mellem Danmark og Sverige og mellem Fyn og Sjælland måtte holde stille på skinnerne i omkring en time.

Københavns Politi bekræfter, at politiaktionen nu foregår i hele landet og med deltagelse af samtlige politikredse. Der fremkommer desuden meldinger om kampklædt politi ved flere trafikale knudepunkter i hele landet.

Ud over brolukninger har også færger ligget stille.

Det har været gældende for færgetrafikken internt i landet, men også den internationale færgetrafik til og fra Sjælland.

Færgeoverfarten mellem Helsingør og Helsingborg og færgetrafikken mellem Danmark og Tyskland blev lukket i en periode, men både Københavns Politi og Vejdirektoratet melder, at færgetrafikken er genoptaget.

Også Molslinjens afgange mellem Jylland og Sjælland har været påvirket af politiaktionen, men sejler nu normalt, siger pressechef Jesper Maack til Ritzau.

Den omfattende politiaktion blev sat i værk i jagten på en sort Volvo. Københavns Politi efterlyser en sort svensk indregistreret Volvo V90 med registreringsnummer ZBP 546.

I køretøjet befinder sig formentlig tre personer, som sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet, lyder det.