En blomst skal der til: Lange køer til overskudsplanter

Allerede to timer før udsalget gik i gang var den første mødt op for at stå klar til at købe overskudsplanter fra dette års Blomsterfestival. Det fortæller Charlotte Franke, der er leder af festivalen.

En lang kø strakte sig fra Dok5000 på havnen i Odense, hvor udsalget foregik.

- Der sad én troligt klar klokken 12, fordi man gerne vil ind og have de bedste planter, siger hun.

Udsalget gik i gang klokken 14, hvor der var VIP-adgang for Fyens Stiftstiden plus-abonnenter eller for folk, der havde betalt de 50 kroner for VIP-billetten, og klokken 15.00 blev der så åbnet for alle.

Gemmer efterårspotterne til udsalg

Det vrimlede med planteglade købere, der havde udset sig et godt tilbud. En af dem, der stod forrest i køen, var Charlotte Olsen, der flere år i træk har købt planter til udsalget.

- Jeg plejer at gemme mine efterårspotter til nu her, for så kan jeg fylde dem op til en ret god pris. Og det er også ret god kvalitet, synes jeg.

Mandag var hun blandt andet på udkig efter nye planter til sin søns krybdyr.

- Jeg tænker, jeg skal lave lidt regnskov med nogle planter, der hænger ned fra loftet, siger hun.

Et virvar af planter

Man skal dog være årvågen, når man shopper efter de mange plantetilbud. Tidligere har man oplevet misforståelser i virvaret af planter.

- Nogen tror måske, at sådan en container er en salgsvogn, når det i virkeligheden er en kunder, der har dem. Og så kan der blive taget planter fra dem. Men jeg tror ikke, det er af ond vilje, siger Charlotte Franke.

Det har Charlotte Olsen også været ude for.

- Jeg går ikke fra min vogn. Der er jo masser af det (planter red.), så det er ikke så galt, men jeg har også oplevet, at halvdelen af min kasse manglende, da jeg kom tilbage til den, siger Charlotte Olsen.

Hun slap dog afsted med sine varer denne gang. Årets udbytte blev hængeplanter, kødædende planter, græs, og en persille. Samlet løb det op i den nette sum af 310 kroner.

Lederen af Blomsterfestivalen er glad for, at udsalget er så populært

- Så kommer de ud til folkene, der har været inde til blomsterfestivalen eller bare i det hele taget ud til de folk, der er glade for planter, og så får de nyt liv der, siger Charlotte Franke.