Trods historisk lav ledighed blandt jobparate: Langeland er dårligst på Fyn til at få ledige i job

Langeland er placeret som tredjedårligste kommune, når det kommer til at få ledige væk fra offentlig forsørgelse og tilbage på arbejdsmarkedet. Det er anden gang, listen er udkommet, og sidst lå Langeland også i bunden.

Listen er lavet af Beskæftigelsesministeriet, men billedet, som den tegner, harmonerer ikke helt med virkeligheden på øen, mener Torben Lønberg, der er jobcenterchef i Langeland Kommune.

Opgørelsen hænger ifølge jobcenterchefen sammen med en beregning mellem en virkelighed og så en beregnet virkelighed, som man burde have ude i kommunerne.

- Der har været en del diskussion om, hvorvidt det er den rigtige måde. Men lad nu det ligge. Det, vi oplever lige nu, er, at vi har en historisk lav ledighed blandt de jobparate på Langeland, siger Torben Lønberg.

Han peger på den almindelige vækst som en stor motor i den udvikling, men også at kommunen er lykkes med at få en del ledige til at skifte til andre brancher, hvor jobmulighederne har været større.

- På den måde har vi fået en stor del af de langelandske ledige i job. Men vi har stadig en del, som vi karakteriserer som ikke-jobparate, som jo har de samme udfordringer, hvad end der er vækst i samfundet eller ej, siger Torben Lønberg og uddyber:

- Vi har også en del tilflyttere til øen, der mangler forudsætningerne for et job, når de kommer herover. Så nogle af dem starter i en svær situation, siger jobcenterchefen.

Jobcenteret på Langeland har eksisteret siden 2013, og i perioden siden da er ledigheden samlet set næsten halveret. Hvis man udelukkende ser på ledighedstallene for februar, var der i februar 2013 494 fuldtidsledige i Langeland Kommune. I år var det tal faldet til 258.

Pisk og gulerod

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) påpeger i forbindelse med offentliggørelsen af den nye liste, at der er millioner at hente for de kommuner, der forbedrer sig.

- Der er for stor forskel. Det er på mange måder en udfordring, for der er nogen, der gør det godt, og andre der gør det mindre godt. Min opfordring er, at de kommuner, der har et potentiale, gør det bedre, siger Troels Lund Poulsen til Ritzau.

På Langeland prøver de hele tiden at forbedre både indsatsen og resultaterne, forsikrer Torben Lønberg.

- Men vi udfordres så ved, at pengene til vores indsatser er blevet fjernet i mellemtiden, og vi står foran besparelser på Langeland i meget stor størrelse. Og det gør det jo ikke lettere, at man skal reducere i personalet, hvis man skal løfte de tungeste sager, siger Torben Lønberg.

Omvendt siger beskæftigelsesministeren også, at han er klar til at gribe ind, hvis der er en udvikling, som er utilfredsstillende i de enkelte kommuner.

- Det kan både være godt og skidt. Det kan være godt, hvis man kommer ude fra med nogle ideer, vi ikke havde set. Jamen, så løfter vi sammen med dem. Men hvis det bare handler om hver gang at finde nogen, man kan slå i hovedet med en kølle, så er det jo ikke motiverende for nogen, siger Torben Lønberg.