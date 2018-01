Langeland får plads i KLs bestyrelse

Når Kommunernes Landsforening (KL) vælger ny bestyrelse på topmødet i Aalborg i marts vil en af pladserne i bestyrelsen blive besat af Langelands borgmester Tonni Hansen (SF)

De 17 pladser i KL's bestyrelse bliver fordelt på grundlag af det samlede stemmetal på partier og lokallister ved kommunevalget i november 2017.

Det betyder, at SF skal have en plads i bestyrelsen, og nu har SF's landsledelse indstillet Langelands borgmester Tonni Hansen til posten.

- Jeg er stolt af, at Langeland nu bliver repræsenteret. Det er vigtigt at tale landdistrikternes sag, og det får jeg blandt andet mulighed for, siger Tonni Hansen.

Dermed får den langelandske borgmester sæde i en af landets mest magtfulde bestyrelser. KL spiller en nøglerolle ved de årlige forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomiske rammer.

Tonni Hansen bliver dog formelt først valgt ind på KL's topmøde i Aalborg den 8. og 9. marts, hvor bestyrelsen skal vælges for de kommende fire år.

Tonni Hansen overtager SF's plads i bestyrelsen efter partifællen Kirstine Bille fra Syddjurs Kommune.

