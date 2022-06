Langeland finder første besparelser: 2,5 millioner kroner tages fra specialiseret børneområde

2,5 millioner kroner skal der foreløbigt findes på det specialiserede børneområde i Langeland Kommune.

Et område som har været genstand for stor kritik efter historier om fejlbehæftet sagsbehandling i forbindelse med sager om tvangsfjernelser, som TV 2 Fyn tidligere har dækket.



Spareplanen er nu en del af en større øvelse, hvor der i alt skal findes 35 millioner kroner i næste års budget. Nu er de første 12 millioner kroner fundet.

Kvaliteten sikres

Ifølge formanden for børne- og skoleudvalget, Søren Ramsing (R), kan det godt lade sig gøre, uden at forringe kvaliteten på børneområdet.

- Ligesom på alle andre områder, så er vi nødt til at gå ind og se om vi gør tingene ordentligt - både hvad angår anbringelserne, men også de steder, hvor børnene er anbragt, om det sker på den rigtige måde og til de rigtige priser.

Kan du forstå, hvis det bekymrer folk, at der nu skal spares på et område, hvor det har givet anledning til problemer og kritik?

- Det kan jeg godt forstå, men det ene hænger ikke rigtigt sammen med det andet. Man skal jo stadig gøre tingene rigtigt og ordentligt, men det skal vi så også økonomisk. Og selvfølgelig i forhold til håndteringen af de familier, der har brug for noget hjælp.

2,5 millioner kroner er mange penge i det budget, har I brugt pengene forkert ind til nu?

- Det ved vi jo ikke endnu, det er det, vi er ved at undersøge. Vi undersøger om vi gør det her godt nok og det er den øvelse, vi er nødt til at skulle igennem hele vejen rundt. Og her er det min opfattelse, at vi skal prøve at se om vi bruger pengene rigtigt.

Udover børneområdet, så rammer de 12 millioner kroners besparelse også støtten til rengøring af private toiletter med offentlig adgang, ligesom tre af kommunens otte valgsteder skal nedlægges.



Langeland Kommune har senest skulle svare ankestyrelsen i et høringssvar efter styrelsen har modtaget en række klager i forbindelse med kommunens sagsbehandling i børnesager.