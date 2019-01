Langeland har størst andel dårlige betalere

Langeland har den største andel dårlige betalere i Region Syddanmark med 6,01 procent. Middelfart ligger i den anden ende blandt de fynske kommuner med 3,76 procent dårlige betalere.

Region Syddanmark indtager stadig andenpladsen over flest borgere i RKI- registret også kaldet opgørelsen over dårlige betalere, kun ovegået af Region Sjælland.

Samlet set er andelen af personer registreret i RKI dog blevet mindre fra januar 2018 til januar 2019 i samtlige kommuner i Region Syddanmark.

En af årsagerne til faldet af registrerede gældtyngede danskere, er blandt andet, at der er kommet højere krav til kreditvurderingen i forbindelse med f.eks. kvik- og forbrugslån, forklarer RKI.

- Udviklingen indikerer, at flere danskere er blevet bedre til at håndtere deres privatøkonomi. Men en stor del af årsagen til, at vi ser et fald, er også at forhandlere og virksomheder er blevet gode til at kreditvurdere deres kunder, inden de lader dem købe på afbetaling eller oprette lån. På den måde undgår virksomhederne dårlige betalere, og kunderne undgår gældsfælder, siger Mette Frølund, der er kundeansvarlig for RKI hos Experian.

Foto: RKI