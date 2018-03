Langeland og Ærø frygter at miste brudepar til København

Børne- og Socialminister Mai Mercado vil stoppe såkaldte proformaægteskaber og vil tjekke giftelystne par i ny enhed i København. Det er jo fuldstændig fjollet, siger Langelands borgmester Tonni Hansen.

Det er helt på sin plads, når regeringen vil gøre det ulovligt at indgå såkaldte proformaægteskaber.

Men det er misforstået, når regeringen også vil etablere en central, specialiseret enhed, der skal foretage en screening af samtlige par, hvis ikke begge parter enten er danske statsborgere eller har ret til permanent ophold i Danmark.

- Det er jo fuldstændig fjollet. Nu er man i gang med at udflytte statslige arbejdspladser, og så den første løsning man kommer på, det er at lave flere statslige arbejdspladser. Det er jo ikke det vi har brug for, siger Langelands borgmester Tonni Hansen (SF).

- Vi har brug for en forenklet lovgivning, som er til at administrere for os i samarbejde med politiet.

- Så det er det Mai Mercado skal give os, siger han.

Læs også Dømt for fup med ægteskab

Bagdør til Euopa skal lukkes

Målet med regeringens indgreb er at forhindre, at kriminelle netværk bruger bryllupper i Danmark som en bagdør til Europa.

Børne- og Socialministeriet oplyser til Ritzau, at man ikke ved, hvor mange ægteskaber af den slags, der indgås i Danmark.

Oplysninger viser, at der på landsplan i 2016 blev indgået cirka 13.000 ægteskaber mellem par, hvor ingen af parterne bor i Danmark.

I 2016 blev der indgået i alt cirka 44.000 ægteskaber, oplyser ministeriet til Ritzau.

Mere end 60 procent af de ægteskaber, som blev indgået mellem personer, der ikke havde bopæl i Danmark, blev indgået i fire kommuner: Ærø, Langeland, Tønder og København.

Screening i København

Ifølge Berlingske skal en ny centraliseret screening ske ved at lade et nyt kontor foretage en vurdering af de dokumenter, der er påkrævet for at få udstedt den nødvendige attest for at blive viet. Den nye enhed skal i første omgang placeres under Statsforvaltningen. Altså i København.

Men den opgave kan kommunerne selv håndtere, mener blandt andre Ærø Kommunes borgmester, Ole Wej Petersen (S). Han siger til Ritzau:

- Hvis vi fik bedre redskaber, kunne vi blive endnu bedre på dette område. Der findes maskiner og skanningsinstrumenter, som politiet bruger.

- Får vi dem, kan vi bedre fange personer, som for eksempel kommer med falske papirer, siger han.

Læs også Her skal Miljøstyrelsen holde til i Odense