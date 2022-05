Borgmester om millionbesparelser: - Det er urimeligt, at vi er i den situation

Budgetforslaget, der er i høring frem til 16. maj, har mødt kritik fra forældre, der frygter, at det kan afholde flere børnefamilier fra at søge til øen. Helt sådan ser borgmesteren dog ikke selv på det.

- Jeg forstår det nok ikke helt - Langeland har stadig nogle af de allerbedste normeringer på daginstitutionsområdet, og vi er også nogle af dem, der bruger flest penge pr. elev i folkeskolen. Noget af det hænger selvfølgelig sammen med lave elevtal.

Kan du forstå, at man bliver bekymret for ens lokalområde, når der bliver snakket om skolesammenlægninger og lukninger?

- Ja, det forstår jeg til fulde. Og jeg deler bekymringen. Det er en forringelse af lokalsamfundet. Det kan der ikke herske to meninger om, siger han.

Hjælp fra Christiansborg

Borgmesteren mener, der er brug for, at man i Folketinget ser Langelands vej og får skabt bedre forhold for kommunen.

- Hvis man ikke anerkender centralt, at den demografi, vi har, giver særlige udfordringer, så vil vi stå i de her dilemmaer igen og igen. Men jeg tror på, at det på et tidspunkt vil det lykkes at råbe Christiansborg op, siger han.

At befolkningssammensætningen på Langeland giver udfordringer, bakkes op af Arne Ullum, der er ansvarshavende chefredaktør på mediet NB Kommune og kommunalpolitisk analytiker.

- Medmindre det lykkes politikerne på Langeland at overbevise politikerne på Christiansborg om, at de må gøre noget, så vil kommuner som Langeland, Lolland og en række andre kommuner fortsat få problemer, sagde Arne Ullum mandag til TV 2 Fyn.



- Det her er et mere strukturelt problem, end at det er politikerne på Langeland, der ikke kan finde ud af at styre økonomien.



Det samlede budgetkatalog for 2023 kan læses her.