Borgernær velfærd i fare: Langeland står med et hul på 18 mio. kroner

Langeland Kommune fik 40 millioner kroner, da Social- og Indenrigsministeriet mandag offentliggjorde, hvilke kommuner der får del i statens særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner - den såkaldte fattighjælp.

Det er meget utilfredsstillende som lokalpoltiker. Tonni Hansen (SF), borgmester, Langeland Kommune

Men selvom de 40 millioner var det næststørste beløb der blev givet, så var det langt fra det, som der var håbet på.

- Vores ansøgning lå på 58 millioner kroner, så vi står lige nu i en særdeles vanskelig situation, siger borgmester Tonni Hansen (SF).

Kommunen fik således 18 millioner kroner mindre end ønsket - og det er et problem. Der er nemlig allerede kalkuleret med, at Social- og Indenrigsministeriet bevilgede det fulde beløb.

- For at få butikken Langeland til at hænge har vi brug for 58 millioner kroner, siger Tonni Hansen.

For eksempel er kommunens anlægsbudget på 15 millioner kroner, og det vil ifølge Tonni Hansen sige, at der ikke en gang er penge til de ting, der er sat i gang.

- Og det kan vi selvfølgelig ikke leve med. Så vi har en temmelig stor udfordring foran os de næste tre uger, hvor vi skal have vores budget til at hænge sammen.

Borgernær velfærd i farezonen

Det langelandske budget for 2020 er endnu ikke vedtaget. Faktisk kom meldingen fra ministeriet ganske få timer inden kommunalbestyrelsen tog hul på førstebehandlingen af næste års budget.

Derfor kan Tonni Hansen ikke svare på, hvad man har sinde at gøre med mangoen på 18 millioner kroner.

- Vi har simpelthen ikke nået at arbejde med tallene, siger han og forklarer, at der er likviditet til at klare et enkelt år, men derefter skal tingene hænge sammen.

- Det vil sige, at vi SKAL træffe nogle beslutninger, hvor vi nedbringer vores driftsudgifter. I vores tilfælde er det lig med den borgernære velfærd, siger borgmesteren.

Gudskelov indkaldt til møde

Hvordan det præcis vil ramme borgerne er uklart. Til gengæld har Tonni Hansen og hans kolleger sikret sig lidt ekstra tid.

- I vores ansøgning bad vi om at få et møde med Social- og Indenrigsministeriet med henblik på, at lave en langsigtet aftale.

- Det fik vi gudskelov et tilsagn om, at de ser velvilligt på, og vi bliver indkaldt til at møde. Så jeg håber på, at jeg i hvert fald kan lave en tre-årig aftale, så vi ikke som nu skal sidde og ryste og bæve, før vi skal arbejde med vores budgetter.

- Det er meget utilfredsstillende som lokalpoltiker, siger Tonni Hansen.

I alt havde otte af de ti fynske kommuner søgt om penge fra fattighjælps-puljen. Tre fik nej, fem fik penge, mens Nyborg og Middelfart kommuner slet ikke havde søgt.