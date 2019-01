Stor støtte: Langeland står sammen om at redde uddannelse

Omkring 700.

Så mange personer har skrevet under på, at HF og VUC Fyns afdeling på Langeland ikke skal lukke.

Jeg er positiv over det store og stærke fremmøde fra lokale og kommunalpolitikere. Det viser, at vi står sammen Thomas Borum Reuss, afdelingsleder ved HF og VUC Fyn, Langeland

Bag underskriftsindsamlingen står folketingskandidat for Socialdemokratiet Bjørn Bøje Brandenborg. Han er fra Langeland og har siden december arbejdet for, at øens eneste uddannelse skal bestå.

- Det er brandærgerligt, at HF og VUC Fyn vil lukke sin afdeling på Langeland, forklarer politikeren.

Torsdag aften havde han og Kursistrådet HF og VUC Langeland arrangeret et debatmøde om lukningen af skolen. Op mod 80 deltog, vurderer politikeren, der sammen med medarrangøren måtte hente flere stole på grund af det store fremmøde.

- Langeland står sammen, når det går godt, men også når det er svært, forklarer han.

Læs også Trine Bramsen om VUC-lukning: - Det er en katastrofe

Til debatarrangementet deltog også skolens konstituterede afdelingsleder, Thomas Borum Reuss. Han glæder sig over den opbakning, som skolen får fra lokale.

HF og VUC på Langeland 44 kursister er tilknyttet skolen

12 medarbejdere er ansat

Det er stadig muligt at tage enkeltfag på HF-afdelingen i Rudkøbing

I december kom det frem, at institutionen skal lukke grundet besparelser og forventet mindre elevoptag Kilde: HF og VUC Fyn

- Jeg er positiv over det store og stærke fremmøde fra lokale og kommunalpolitikere. Det viser, at vi står sammen, pointerer han.

Skolen tilbyder noget særligt

Til sommer lukker skolen, og de resterende elever overføres til blandt andet HF og VUC i Svendborg. Det er ikke godt nok, lyder det fra Bjørn Bøje Brandenborg.

Forberedende Grunduddannelse (FGU) Samtlige partier i Folketinget besluttede i efteråret 2017 at begynde oprettelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU skal hjælpe unge under 25 år med at blive klar til en ungdomsuddannelse eller arbejdsmarkedet.

Aftalepartierne er opmærksomme på, at den geografiske dækning af VUC-udbud, herunder særligt i landdistrikter, kan svækkes som følge af reformen, står der i aftaleteksten.

Derfor har partiene lavet en pulje på 60 millioner, som blandt andre HF og VUC Fyn kan søge om – men først til foråret.

De første FGU hold starter 1. august 2019. Kilde: Aftaletekst for FGU og Undervisningsministeriet Se mere

- Hvis du bor i Bagenkop og skal bruge offentlig transport til Svendborg, så kan det tage op imod fire timer, vurderer han.

Derudover tilbyder uddannelsen på Langeland også rammer, som er gode for eleverne, mener han.

- De rammer, som uddannelsen tilbyder, er trygge for nogle. Man kan ikke tilbyde de samme rammer i Svendborg, forklarer politikeren.

Politikeren bliver bakket op af skolens leder, der mener, at institutionens størrelse er en fordel.

- En del af vores kursister nyder godt af den tryghed, som stedets størrelse giver, vurderer Thomas Borum Reuss.

HF og VUC Fyn Langeland har 44 kursister.

Kan reddes med penge fra fond

Ifølge Bjørn Bøje Brandenborg kan HF og VUC på Langeland reddes, hvis skolen får bevilget penge af en fond, der blev oprettet i forbindelse med etableringen af Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Fonden er møntet på VUC-uddannelser i landdistrikter.

- Det allervigtigste er, at HF og VUC på Langeland overlever. Hvis det først bliver nedlagt, så er jeg bange for, at det ikke kommer tilbage.

Først til foråret kan HF og VUC Fyn sammen med landets øvrige VUC-uddannelser søge om de 60 millioner, der er i puljen.

- Det, jeg håber allermest på, er, at pengene fra FGU (de 60 millioner kroner, red.) kommer ud at arbejde, forklarer folketingskandidaten.

Derfor har han fået partikammeraten Rasmus Horn Langhoff til at kalde undervisningsminister Merete Riisager (LA) i samråd om fonden og skolen på Langeland.

Lokale er klar til at videreuddanne sig for at redde institution

Det er ikke kun de lokale politikere, der kæmper for skolens overlevelse.

På Facebook-gruppen Udkantsgruppen Langeland opfordrer Jens Kjeldsen Høy langelænderne til at tage enkeltfag på HF og VUC i Rudkøbing for at hjælpe skolens økonomi.

- En af forudsætningerne for en videreførelse af HF/VUC Langeland er elevgrundlaget. Derfor skal lyde en opfordring til alle langelandske pensionister og andre, som har mulighed for det. Opfordringen går på at tilmelde sig et enkeltfag på HF i Rudkøbing, skriver han.

Læs også Skårup vil have seminariet tilbage: - I dag er det kun kirken, der er gang i

- Godt tænkt. Jeg er med og vil forhøre mig på skolen, svarer Leif Berlin Ramussen.

Efter planen er der sidste undervisningsdag på institutionen i Rudkøbing inden sommerferien 2019.