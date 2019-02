Langelands arkitektoniske perler får liv i ny bog

Herregårde, villaer, kirker og en ventesal på havnen i Rudkøbing har alle sammen noget til fælles: De er tegnet af arkitekter i perioden 1750-2010.

Ikke på samme tid og med noget mønster. Men alligevel er de nu blevet samlet i en ny bog af den erfarne forfatter og museumsmand Peter Dragsbo, der selv bor på Langeland.

- Igennem mere end 300 år har Langeland lagt jord til arkitekter og murermestres leg med stil, udtryk og inspiration, fortæller Cecilie Bønnelycke, inspektør på Langelands Museum, i et forord til bogen. Og tilføjer:

- Det har efterladt øen et stort antal smukke og bemærkelsesværdige bygningsværker i form af både herregårde og husmandsbrug, skoler og sognegårde, herskabsstalde og hønsehuse.

35 bygninger beskrevet

Peter Dragsbo har været hele øen rundt. Fra sommerhuse i Hou i nord til Bagenkop Kirke i syd. I alt 35 bygninger er blevet taget under forfatterens behandling. Blandt husene er der naturligvis personlige favoritter.

- Jeg kan godt lide "hønsehuset" i Tranekær. Det blev tegnet af arkitekt August Klein og har utrolig mange flotte detaljer. Og tænk, det var indrettet til en afdeling med høns, en med ænder og så en med svaner, fortæller Peter Dragsbo.

Forfatter Peter Dragsbo kalder dette hønsehus for Danmarks flotteste. Det ligger ved Tranekær Slot på Langeland. Foto: Preben Dahl

Formålet med bogen er ikke blot at tegne en historisk linje i arkitekturens udvikling på Langeland. Der ligger også - omend skjult - en løftet pegefinger om at passe på kulturarven. Noget, der ikke mindst skinner igennem, når Peter Dragsbo taler om den gamle skole i Tranekær.

Peter Dragsbo elsker detaljerne på Den Gamle Skole i Tranekær. Men er fortvivlet over det forfald, der har ramt og næsten ødelagt den fredede bygning. Foto: Preben Dahl

- Skolen blev bygget i 1800 og er faktisk blev fredet tilbage i 1918 som et af de første huse i Danmark. Men se den i dag. Den er totalt ved at forfalde. Jeg håber, at forfaldet bliver stoppet, og den bliver renoveret, siger Peter Dragsbo.

Bogens måske største afsløring er, at Poul Henningsen (bedre kendt som PH, red.) tegnede to huse i Rudkøbing.

- Baggrunden var, at PH's mor, forfatteren Agnes Henningsens søster Mimi var gift med apoteker Axel Bauer i Rudkøbing. Apotekeren havde planlagt en bebyggelse på en mark bag apoteket. PH tegnede et forslag til en hel lille haveby, men det blev kun til to huse, fortæller Peter Dragsbo.

PH var ikke begejstret

I de mange værker, der er skrevet om PH og hans indflydelse på design og arkitektur, indgår husene i Rudkøbing ikke. Han ville simpelthen ikke være ved, at han havde tegnet dem.

- Jeg synes, husene er flotte. De har helt klart nogle aftryk, der viser PH's sans for detaljen. Som for eksempel nogle fremskudte karnapper ved tagrenderne, som man ikke ser andre steder, slår Peter Dragsbo fast.

Hvem tegnede husene? Forfatter Peter Dragsbo Forlag: Langelands Museum Udkommer: 13. februar 84 sider Støttet af blandt andre Realdania, Nordea Fonden og Dreyers Fond

