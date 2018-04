Langelandsfærgen under pres efter prisdump: Lastbiler snupper broen i stedet

Flere lastbiler dropper sejlturen mellem Spodsbjerg på Langeland og Tårs på Lolland efter det er blevet billigere at køre over Storebæltsbroen. Det skriver DR Sjælland.

Der er mange penge at spare for vognmænd, hvis de sender deres chauffører over Storebæltsbroen i stedet for om bord på Langelandsfærgen, efter bropriserne blev sænket ved årsskiftet.

Derfor vil flere lastbiler droppe færgen og køre over broen i stedet for i fremtiden.

Sådan lyder kritikken fredag fra rederiet Danske Færger A/S, der driver BornholmerFærgen, AlsFærgen, FanøFærgen, LangelandsFærgen og SamsøFærgen.

Flemming Werner Jensen, direktør i transportfirmaet Sax-Trans i Sakskøbing

- For en vognmand har det jo meget stor betydning, hvad det koster at køre i forhold til at sejle en kilometer. Så der er vognmænd, der i dag sejler med færgen, som fremadrettet vil vælge at tage via Storebæltsbroen, siger Lindy Kjøller, salg- og marketingschef hos Danske Færger A/S til DR Sjælland.

Regeringen lovede ellers, at det ikke ville gå ud over rederierne, da man besluttede at sænke brotaksterne.

Vognmænd sparer flere hundrede tusinde kroner

En af de vognmænd, der er klar til at sende sine chauffører over broen, er Flemming Werner Jensen, der er direktør i transportfirmaet Sax-Trans i Sakskøbing.

- Vi er nødt til at tage den besparelse, der måtte ligge i at køre det billigste sted. Det er flere hundrede tusinde kroner på årsbasis, så det er vi simpelthen nødt til.

Et selskab som Sax-Trans står alene for et sted mellem 1.200 og 1.500 ture mellem Lolland og Langeland om året. Og det er altså ture, som Langelandsfærgen nu kommer til at gå glip af.

- Vi giver os til at køre den anden vej på alle de transporter, hvor det passer ind, og det gør det på langt de fleste, siger direktør Flemming Werner Jensen til DR Sjælland.

Trafikken flytter sig

Dansk Industri bekræfter tendensen med at flere vognmænd vælger færgen fra.

- Jeg har talt med virksomheder, ikke kun nede i lokalområdet men også i Jylland, som gør brug af ruten. De siger, at det her vil da få konsekvenser, siger Michael Svane, der er branchedirektør for trafik og infrastruktur i Dansk Industri til DR Sjælland.

- Hvis ikke der sker en eller anden form for kompensation eller taksterne bliver nedsat, så flytter trafikken sig, ingen tvivl om det, siger Michael Svane.

Ingen kompensation

Danske Færger A/S oplyser, at de ikke modtager kompensation fra Storebælt til at sænke priserne på Langelandsfærgen.

Ifølge DR Sjælland har transportminister Ole Birk Olesen ikke ønsket at stille op til interview, men henviser istedet til et svar givet i Folketinget, og påpeger samtidig, at priserne forhandles mellem Danske Færger A/S og A/S Storebælt.

A/S Storebælt ønsker heller ikke at stille op til interview, men oplyser at de sammen med Danske Færger A/S nu vil følge trafikudviklingen på ruten mellem Spodsbjerg og Tårs, og eventuelt kan genoptage forhandlinger om kompensation, hvis det på længere sigt viser sig, at de billigere priser på Storebælt har en negativ effekt.