Langelandsk læringslarve overmalet med graffiti

"Kommunal voldtægt af parken!", står der med store, sorte bogstaver langs siden på en forvokset, grøn sommerfuglelarve i H. C. Ørstedsparken i Rudkøbing.

Man kan altid have holdning til om det er pænt eller ej Rikke Fink, centerchef for teknik, miljø og kultur, Langeland Kommune

Lørdag eftermiddag observerede Danni Stage Arentoft, at et formidlingsprojekt til i børn i skikkelse af en sommerfuglelarve var blevet udsat for hærværk. Det delte han på Facebook.

Flere af de langelændere, som TV 2/Fyn søndag mødte, mener at larven er grim. Men de synes ikke, at hærværk er den korrekte måde at udtrykke sig på.

- Man skal ikke lave hærværk på den (sommerfuglelarven, red.). Det er for dårligt, lyder det fra pensionisten Thomas Sørensen fra Rudkøbing.

Han bliver bakket op af Frederik Nielsen, der er butiksmedarbejder i Rudkøbing.

Læs også 100.000 ton jord i overskud fra Odense Letbane

- Hærværk er aldrig okay. Der er mange flere etiske måder at brokke sig på, understreger han.

Skal lære børn om insekter

Kommunen begyndte i efteråret med at opføre sommerfuglelarven i parken på Langeland. Når den efter planen står færdig inden nytår, skal den lære børn om smådyr og andre væsner, der kribler og krabler.

Det oplyser Rikke Fink, der er centerchef for teknik, miljø og kultur hos Langeland Kommune.

- Det er et formidlingsprojekt for børn under skolealderen, som skal blive klogere på dyr, der kribler og krabler, fortæller hun.

Læs også Kommune beklager rod omkring lukning af børnehave

Langland Kommune vandt i 2017 50.000 kroner til at opføre sommerfuglelarven. Det er Naturvejlederforeningen, der har udvalgt Langeland Kommune.

Sommerfuglelarven er placeret i H. C. Ørstedsparken, da H. C. Ørsted eftersigende var fascineret af sommerfugle.

Alligevel skriver flere på Facebook, at de er utilfredse med sommerfuglelarven, der er blevet dækket af graffiti.

- De skulle have brændt lortet af i stedet for, skriver Rene Schneiders på Facebook-gruppen "Udkantsgruppen Langeland".

Hærværk er aldrig okay Frederik Nielsen

- Fjern den dog. Den er grim, lyder det fra Hanne Liltorp på Facebook.

Står snart færdig

Ifølge Rikke Fink ændrer graffitien og vreden på Facebook ikke noget ved projektet, som tidligere har været i høring.

- Jeg anerkender, at ikke alle synes om det, men det er et projekt, som vi har fået penge til, så nogle udover forvaltningen synes om det, understreger Rikke Fink.

Hun fortsætter:

- Man kan altid have holdning til om det er pænt eller ej. Men jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at der er lavet hærværk.

Efter planen står sommerfuglelarven opført inden udgangen af 2018, oplyser centerchefen.

Kan du ikke se kortet, så klik her.