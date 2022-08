Afslag: Ingen frivillig akutkørsel på Langeland

Langelands Hjertestarterforening har fået endeligt afslag fra Færdselsstyrelsen.

De må ikke køre med udrykning i akuthjælpebilerne, og det er ærgerligt, mener Henrik Schakow, der er formand for foreningen.

- Det kan i værste tilfælde have katastrofale følger, forklarer han.

Muligheden for overlevelse efter hjertestop reduceres for hvert minut, der går.

Det kan derfor have afgørende betydning for overlevelse, at akuthjælperne ikke holder stille bag en traktor, uddyber Henrik Schakow.

Kedelig rekord

Langeland Kommune ligger i toppen over de kommuner i Region Syddanmark, hvor borgerne skal vente længst tid på en ambulance.

I 2021 var 51 procent af udrykningerne til den nordlige del af Langeland mere end 15 minutter om at komme frem. I Ringe på Midtfyn var andelen på 2,6 procent.

Henrik Schakow forstår derfor ikke afslaget, da han mener, at der er et stort behov for assistance fra akuthjælperne.

- Alle akuthjælperne har fået undervisning af politiet. De er derfor rustet til at kunne køre udrykning, forklarer han.

Håb forude

Selvom foreningen nu har fået afslag for anden gang, har Henrik Schakow ikke tænkt sig at smide håndklædet i den famøse ring.



- Jeg håber, at trafikministeren (Trine Bramsen, red.) vil gå mere ind i sagen, så vi kan få lov til at køre med udrykning på Langeland, understreger han.

Trafikminister Trine Bramsen (S) forstår godt skuffelsen. Men det er en afgørelse, der er truffet på grund af færdselssikkerheden, og den kan hverken jeg eller nogen anden gå ind over, forklarer hun.

I stedet fortæller Trine Bramsen, at hun har sat gang i en undersøgelse, der skal se på, hvordan der kan sikres hurtigere ambulancehjælp til yderområderne.

Færdselsstyrelsen oplyser, at afgørelsen er truffet på baggrund af gældende regler og praksis på området, men oplyser ligesom Trine Bramsen, at der er igangsat en proces, hvor det skal afklares, hvorvidt reglerne på området skal ændres.

TV 2 Fyn har tidligere skrevet om Hanne Mortensen. Hun har to gange haft brug for akuthjælperne og mener ikke, at de kan undværes på Langeland.