Langeskov Station: Kaffe og croissanter til morgenpendlere

Der er ekstra service for de morgenfriske brugere af togstoppet i Langeskov i disse dage. Det lokale erhvervsliv serverer kaffe og croissanter for få flere til at stå på toget.

Kaffen var varm og croissanterne klar i små praktiske poser. Repræsentanter fra Langeskov Handel stod klar ved togafgangene klokken 6.28 og 7.28 her til morgen. - Vi står her for at profilere Langeskov Station, fordi vi gerne vil vil have flere til at bruge den, siger ejendomsmægler Pernille Gøttsche Egholm fra EDC i Langeskov Den nybyggede station blev indviet den 4. oktober 2015. Men i lang tid måtte passagererne leve med sporarbejder og aflyste tog. Nu er togtrafikken ved at komme på skinner igen, og stadig flere bruger togstoppet. Men det lokale handelsliv vil gerne have endnu flere passagerer. - Her er gratis parkering og direkte tog til Københavns Lufthavn og Aarhus, siger tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt fra XL-Byg i Langeskov. Læs også Genåbning kostede 65 millioner, men ... - Passagererne svigter Langeskov Station Flere pendlere bruger togstop Tal fra DSB viser, at der i første halvår af 2017 har været 48.030 rejser med start eller slut på Langeskov Station.

Og siden er det steget yderligere. Togstoppet bliver i dag brugt af mange pendlere. - Jeg tager toget til arbejde hver dag og hjem igen i Slagelse, fortæller Regina Svendsen fra Langeskov. Torben Midtgaard fra Strib tager hver dag toget til sit arbejde i Langeskov i stedet for at sidde i kø på motorvejen. - Det betyder, at jeg får en afslappet morgen, og jeg kan planlægge min tid, fortæller Torben Midtgaard. Langeskov kommer på tavlen Selv om mange tog nu stopper i Langeskov, så er Langeskov endnu ikke kommet på informationstavlerne inde i togene. Og det giver jævnligt anledning til misforståelser. - Der sker, at folk står af i Langeskov, fordi de tror, at de er i Odene, siger Poul Erik Grønfeldt fra XL-Byg i Langeskov. DSB forventer, at Langeskov kommer på informationsskiltene til efteråret. Langeskov Handel serverer kaffe og croissanter om morgenen i denne og næste uge.