Minister: Langt flere end 10-12 kriminelle afgør, om Solbakken ender som hård ghetto

Odense Kommune har brug for, at 10-15 kriminelle flytter ud af Solbakken, så området ikke kommer på den hårde ghettoliste og dermed skal rive bygninger ned i området.

I løbet af de seneste uger har kommunen forsøgt at få kriminelle til at flytte væk fra området ved at tilbyde flyttehjælp på 15.000 kroner og andre økonomiske goder. Kun én kriminel har meldt sig.

Ifølge boligminister Kaare Dybvad (S) er det dog ikke kun 10-15 kriminelle beboere, der skal afgøre, om et helt boligområdet skal få status som hård ghetto.

- Samlet set handler det ikke om 10-12 mennesker. Det handler om det samlede billede. Det er rigtigt, at der nogle steder er 10-12 ned til grænseværdien, men det handler om langt flere mennesker, der eksempelvis er uden for arbejdsmarkedet, siger Kaare Dybvad til TV 2/Fyn.

Børn skal vokse op med samme muligheder

Ministeren sammenligner Solbakken og de omkringliggende boligområder med Vollsmose, hvor der er mange mennesker uden for arbejdsmarkedet og mennesker med sociale udfordringer.

Synes du, ghettoplanen fungerer, som den skal?

- Når man ser på den plan, som Odense Kommune har lavet, eksempelvis for Vollsmose, synes jeg, det er helt tydeligt, at parallelsamfundslovgivningen har den positive betydning, at man sikrer blandede boligområder, så børn, der vokser op i Vollsmose, har de samme muligheder som børn, der vokser op i resten af Odense, siger Kaare Dybvad.

Fredag besøgte ministeren - sammen med blandt andre borgmester Peter Rahbæk-Juel (S) - boligområdet Solbakken, der har været på ghettolisten siden 2016.

Ghettoen, der også dækker Påskeløkken, Riisingparken og Smedeløkken, risikerer at blive karakteriseret som hård ghetto fra 1. december 2020.

- Solbakken skal ikke lave en udviklingsplan, som det er nu. Det finder vi først ud af 1. december næste år, siger Kaare Dybvad.

Lignende tiltag fra Aarhus viser, at støtte til flytning hjælper med at få nedbragt risikoen for at ende på regeringens ghettoliste.