Lars' blod har hjulpet 600 patienter

Som den femte dansker nogensinde blev Lars Kjærgaard onsdag tappet for 200. gang. Siden han var 18 år, har han hjulpet 600 patienter.

Kun fire danskere har givet ligeså meget blod som 66-årige Lars Kjærgaard fra Odense.

Onsdag blev han tappet for 200. gang, og i blodbanken på Odense Universitetshospital var der pyntet med flag, champagnen boblede i glassene, og blomster var pakket ind i cellofan.

- Man vil jo gerne selv modtage, hvis man har behov for blod, eller for den sags skyld organer. Så synes jeg da også, det er rimeligt nok, at man kan yde sit. Min far var også donor, så det ligger ligesom i blodet, fortæller Lars Kjærgaard, mens sygeplejersken fører nålen ind i albuebøjningen.

Han gav blod første gang som 18-årig, og siden er han også blevet tappet for plasma og trombocytter. Her 48 år senere vurderer overlæge Kjell Titlestad, at Lars Kjærgaard er blevet tappet for cirka 100 liter blod.

- Lars har givet 200 gange, og det er helt fantastisk. Han er en af de donorer, der giver både blod, plasma og trombosytter, så det er mange forskellige tapninger, han har været udsat for gennem årene.

- Hver tapning hjælper tre mennesker, så vi er oppe på nok 600 patienter, der har fået hjælp af Lars alene, fortæller overlægen.

Pensioneres om et år

Med en æblejuice i den højre hånd, og nålen forstat siddende i modsatte arm, er Lars Kjærgaard i gang med sin tapning nummer 200.

Doneringer i blodbanken Lars Kjærgaard bliver tappet for både blod, plasma og trombocytter.

Trombocytter er blodplader, der særligt bruges til behandling af cancerpatienter. Blodpladerne gør, at blodet lettere koagulerer (stivner).

Plasma bruges det til patienter, som ikke selv har en eller flere af størkningsfaktorerne i blodet.

Blodet anvendes blandt andet til akutte operationer.

Når han næste år har fødselsdag, giver han blod for sidste gang. Loven tillader nemlig ikke tapninger på personer over 67 år. Lars Kjærgaard blev ellers gerne ved med at lægge arm til.

- Vi bliver behandlet godt her ude og får en følelse af, at vi gør gavn, og vi hjælper nogen. Det er en af hovedårsagerne til, at jeg bliver ved, fortæller han.

Ifølge overlæge Kjell Titlestad er der dog ingen ændringer i lovgivningen på vej, og Lars Kjærgaard kan med god samvittighed trække sig tilbage fra blodbanken om et år.

- Det er ikke, fordi blodet kommer til at fejle noget, men af hensyn til donorernes sikkerhed, er der ikke lige foreløbigt planer om at øge alderen. Hvis man har givet blod til, man er 67 år, har man også gjort det fantastisk, siger Kjell Titlestad.

Blodbanken på Odense Universitetshospital håber at kunne øge antallet af faste donorer som Lars Kjærgaard, og blodbanken kan kontaktes på telefon 6541 4141.

