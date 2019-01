Træt af oversvømmelse: Lars har løftet sit eget sommerhus fri af vandet

100 års hændelser, 50 års hændelser og 20 års hændelser er begreber, de fleste efterhånden er blevet bekendt med. Stormflod og høj vandstand har beskadiget mange fynske huse, der ligger tæt på havets overflade.

Men Lars Pape fra Hygind Smedie på Vestfyn har fået en god ide til at undgå vandskade og bøvl med forsikringen. Han har klimasikret sit sommerhus - simpelthen ved at hæve det.

Da kom der cirka 30 centimeter vand ind i vores sommerhus. Med det i mente tog jeg fat i kommunen og spurgte, om jeg kunne få lov til at hæve det. Lars Pape, Vestfyn

- I sidste uge stod vandet hertil, fortæller Lars Pape, og peger lige under døren ind til hans sommerhus.

Stormflod giver problemer for huse tæt ved vandet, og det er træls at rydde op og slås med forsikringen, når boligen står under vand. Det prøvede Lars Pape i 2016, da hans sommerhus ved Føns var udsat for en 100 års hændelse.

- Da kom der cirka 30 centimeter vand ind i vores sommerhus. Med det i mente tog jeg fat i kommunen og spurgte, om jeg kunne få lov til at hæve det, fortæller Lars Pape.

Her kan man se noget af Lars Papes konstruktion. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Lavede sin egen løsning

Lars Pape er smed, så han udtænkte sin egen konstruktion.

- Det er sådan noget, man kan som smed, smiler han.

Hele sommerhuset er blevet sat på en stålkonstruktion, som er blevet hævet 30 cemtimeter over det gamle niveau.

Lars Pape har lavet vanger i stål, der går på tværs og på langs under huset. De er boltet sammen, og så er rammen blevet monteret under huset, der er blevet løftet med donkraft i alle fire hjørner. Til sidst er der blevet boltet ben på rammen, og de er støbt ned i fundamenter af beton. Enkelt og effektivt.

Sidste uge, da stormfloden ramte Fyn, var området, hvor Lars Pape har sit sommerhus én stor sø. Flere sommerhuse fik vand ind, men Lars Papes konstruktion redde ham for endnu en vandskade.

Lars Pape har selv lavet en konstruktion, der kan redde hans sommerhus fra fremtidige oversvømmelser.

God investering

Han har selv monteret sin egen prototype, og han anslår, at han vil kunne lave tilsvarende løsninger for andre for 50 til 60.000 kroner. En god investering mener han selv.

- Man har jo et problem, hvis man får vandskade ret mange gange, og forsikringen skal ind over. Så varer det ikke længe, før selvrisikoen er oppe på det samme beløb, som det koster at hæve huset, siger Lars Pape.

I Seden Strandby ved Odense Fjord er borgerne efterhånden vant til de truende vandmasser, og de hjælper hinanden med at forblive tørskoede.

Hvis ikke, vi får gjort noget ved klimaet, er det, man kalder en 100 års hændelse nu, om hundrede år en hændelse, der sker hvert år. Lars Pape, Vestfyn

Men Lars Pape har valgt en mere permanent løsning, for begrebet 100 års hændelse tror han ikke på i fremtiden.

- Hvis ikke, vi får gjort noget ved klimaet, er det, man kalder en 100 års hændelse nu, om hundrede år en hændelse, der sker hvert år. Det, vi havde for godt en uge siden, var en 20 års hændelse. Der var vi heldige, at vi havde nået at hæve vores hus, så vandet lige akkurat ikke nåede at komme ind i huset, siger Lars Pape.

Lars Pape har allerede fået henvendelser fra folk, der er interesserede i at hæve deres huse. Det er dog ikke alle huse, man kan hæve som Lars Pape har gjort. Kun mindre huse, der står på punktfundamenter, kan hæves med Lars Papes metode.

