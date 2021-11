Lars Høgh har været terminal længe: - Jeg har fået flere og flere smerter, og jeg har virkeligt ondt nu

Dybest set gjorde jeg det bare for at komme ind på holdet og finde min plads i helheden. Jeg drømte selvfølgelig om at komme til at spille, men jeg troede ikke på det. Jeg var tredje målmand, så det var meget usandsynligt, at jeg overhovedet ville komme på banen. Det handlede for mig om at finde min position og finde en rolle i truppen. Så jeg kastede mig helhjertet og koncentreret ud i det – primært for at vinde deres hjerter, kan man sige. Og det lykkedes for mig. De begyndte at studse lidt og sige, hov, han kan da godt noget, ham der fra Fyn, og pludselig en dag, da der skulle laves hold, sagde Lerby, at jeg skulle komme derned og stå for dem. Det var en lillebitte ting, men samtidig den bedste indikation på, at jeg var lykkedes, og langsomt kunne jeg også mærke fornemmelsen af at være rigtigt med. Også når vi stod inde ved buffeten og langede frikadeller over på vores tallerkener. Man kan fornemme sådan noget på snakken.

Jeg kan særligt huske en situation, hvor vi øvede straffespark. Jeg tror, at jeg tog otte ud af ti. Jeg fulgte min egen private straffestrategi, og det gjorde et vist indtryk. Sparkerne stod og diskuterede det og mente helt klart, at de kunne gennemskue, hvad jeg gjorde. At jeg fintede og først gik til den ene, så den anden og så den første side igen. Men det var fint nok. Jeg tog skuddene alligevel, og når de løb til bolden, kunne de ikke huske, hvilken side der var hvad, når jeg fintede.

De kunne være nogle hårde hunde, men de var dybt professionelle, og der blev ikke givet ved dørene. Morten Olsen var fantastisk. Han var 36 år, og han havde virkelig holdt sig skarp for at kunne være med. Det var ikke noget, vi andre kunne se på nogen måde, når vi spillede, men hans tanker må have kredset omkring det. Hans seriøsitet var kolossal. Og Frank og Søren gav heller ikke frivilligt en millimeter fra sig. De kunne sætte nogle tacklinger ind, der gik lige til kanten, men sådan var det bare. Der blev i den grad gået til stålet, og folk blev svinet til, hvis de stod og sov eller ikke lige var klar. Det var vilkårene. Men det ramte ikke mig. Jeg fik fat fra starten, og jeg var ikke blandt dem, der fik de hårde ord at føle.