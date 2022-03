Lars Høgh mindes før landskamp i Parken

For landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er savnet af sparringspartneren stort.

- For mig personligt er det stadig meget hårdt. Det er stadig det samme landshold, men det er anderledes for mig. Lars var den mand, som jeg brugte mest tid med og lænede mig mest op ad ved landsholdssamlinger, derfor har det her været en meget anderledes landsholdssamling for mig.

- Det er kun på sin plads, at vi spillere og fans får lov til at hylde Lars, når vi er samlet igen, siger Schmeichel.

Ære af Høgh

Lars Høgh spillede selv otte A-landskampe, men stod primært i skyggen af Peter Schmeichel i sin aktive karriere. Han var landsholdets målmandstræner fra 2007 og frem til sin død.

Mindet om Lars Høgh skal inspirere de danske spillere til at levere en toppræstation i tirsdagens kamp, siger landstræner Kasper Hjulmand.

- Vi vil gøre alt for at ære Lars Høgh på den måde, vi kan. Vi vil forsøge at gøre vores bedste for at spille en god kamp og forblive optimistiske, for det er i Lars Høghs ånd, og det er i landsholdets ånd.