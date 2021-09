Syg Lars Høgh takker for hyldest

Fynske Lars Høgh har i flere år kæmpet mod kræft.

I 2018 fik Høgh konstateret kræft i bugspytkirtlen og har siden været i behandling. Hans tilstand var under sommerens EM god nok til, at han kunne være en del af landsholdet, men han måtte melde afbud til de netop afviklede landskampe.

Under tirsdagens 5-0-sejr over Israel kunne man på stadion se et hvidt banner med hjerter og teksten: Lars Høgh.