Live: Lars Løkke Rasmussen svarer på fynboernes spørgsmål

Hvad vil du gøre for at bekæmpe det store plastikproblem, og hvorfor er der så lidt fokus på mennesker med handicap? Det er nogle af de mange spørgsmål, som fynboerne har spurgt Venstre formand om.

Torsdag mellem klokken 14.30 og 15.15 gæster han Tietgen Handelsgymnasium for at svare på nogle af de spørgsmål, som brugerne har stillet via tv2fyn.dk.

Mødet er arrangeret af Tietgen Handelsgymnasium, og TV 2/Fyns Christiansborg-redaktør Katrine Fuglsang styrer mødet sammen med Peter Hagmund, der er redaktionschef ved Fyens Stiftstidende.

Du kan følge mødet direkte her på tv2fyn.dk og på TV 2/Fyns nyhedskanal.

Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. Addressen er Elmelundsvej 10, 5200 Odense.