Lars Løkke til fynsk sygeplejerske: - Du skal have flere kollegaer

Mette Petersen arbejder til daglig på Odense Universitetshospital (OUH), hvor hun er sygeplejerske på kræftafdelingen, og så er hun i tvivl om, hvor hun skal sætte sit kryds, når der er folketingsvalg 5. juni.

- Jeg er bare mere i tvivl den her gang, siger hun til TV 2/Fyn.

Søndag var hun taget til TV 2 og TV 2-regionernes valgfolkemøde på Kvægtorvet i Odense for at spørge politikerne, hvad de egentlig vil gøre for hendes og andre sygeplejerskes arbejdsvilkår. Hun fortæller, at hun løfter en stor arbejdsbyrde i sit daglige job.

- Vi skal nå meget mere. Helt sikkert, det skal vi. Og vi har overbelægninger tit og for mange opgaver. Vi får også nogle af lægernes opgaver, for de har jo også travlt, siger hun.

DF: Hvad med minimumsnormeringer?

Samtlige 13 opstillingsberettigede partier var repræsenteret til valgmødet søndag, og TV 2/Fyn fik lov at følge i hælene på Mette Petersen, da hun tog på jagt efter svar fra politikerne.

Ifølge Mette Petersen er hun sikker på, at hendes stemme skal tilfalde blå blok, men endnu ikke hvilket parti. Derfor var det også disse, hun opsøgte til valgfolkemødet.

En af de politikere, Mette Petersen fik fat i var Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard.

- Vi ved jo godt, I knokler en vis del ud af bukserne, og vi vil gerne have mange flere sygeplejersker og måske nogle administrative opgaver flyttet væk fra jer sygeplejersker, siger Pia Kjærsgaard.

Ifølge DF’eren skal man muligvis lade sig inspirere af debatten om daginstitutioner, når man skal finde en løsning på, hvad der skal gøres for sygeplejerskernes arbejdsvilkår.

- Vi snakker så meget om minimumsnormeringer i daginstitutioner. Hvorfor skal der ikke være minimumsnormeringer for eksempel for sygeplejersker. Så og så mange sygeplejersker minimum per afdeling eller noget i den stil, siger Pia Kjærsgaard.

Lars Løkke: - Du skal have flere kollegaer

Mette Petersen fik også fat i landet statsminister til valgfolkemødet. Ifølge Lars Løkke Rasmussen er netop sundhedsområdet et af hans mærkesager, hvilket han også fortalte Mette Petersen.

- Jeg tænker først og fremmest, du skal have nogle flere kollegaer, ikke. Det er jo det, der er udfordringen. Det er også derfor, vi har lagt op til, at der skal uddannes 2000 flere. Det er i hvert fald et sted at starte, siger han.

Mette Petersen glæder sig over, at hun fået mulighed for at stille spørgsmål til lige netop sin mærkesag, men efter en hel dag i demokratiets tegn er hun dog endnu ikke 100 procent afklaret omkring, hvor krydset skal stå.

- Jeg har ikke besluttet mig fuldt ud, hvad jeg vil stemme endnu, men jeg synes i hvert fald, at jeg har fået nogle gode inputs til at have nogle overvejelser, hvor jeg vil sætte mit kryds. Så det skal jeg lige hjem at sove på, inden jeg træffer den endelige beslutning, siger hun.

