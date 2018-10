LA's miljøordfører vil have Riisagers fynske kreds

Den første kandidat har allerede meldt sig på banen til at overtage posten som spidskandidat for Liberal Alliance på Fyn efter undervisningsminister Merete Riisager, som har meddelt, at hun ikke genopstiller.

Carsten Bach, som i dag er valgt til Folketinget i Østjyllands Storkreds, skriver på Facebook, at han går efter at blive ny spidskandidat på Fyn.

- Jeg tror næppe, at vejen er banet, men jeg stiller op, og jeg møder op med en erfaring som siddende folketingsmedlem. Og en baggrund hvor jeg både har været med i Ny Alliance og Liberal Alliance. Jeg meldte mig ind i Ny Alliance fra dag et, siger Carsten Bach.

I dag er Carsten Bach valgt som mandat nummer to i Østjyllands Storkreds, men går altså efter at blive spidskandidat på Fyn. På Facebook fortæller han, at han allerede har meddelt sit kandidatur til formanden for Liberal Alliance i Fyns storkreds, Ida Tokehøj.

- Min relation til Fyn, må jeg indrømme, er lidt tynd. Jeg har ikke relationer til Fyn, hverken familiære, arbejdsmæssige eller andre samenhænge. Så der ligger et stort arbejde foran mig for at lære Fyn at kende. Derfor håber jeg også, at Lars Løkke vælger at trække valgdatoen længst muligt, så jeg kan få bygget en organisation op og mødt fynboerne, fynske virksomheder og lært Fyn at kende, siger Carsten Bach.

Selvom relationerne til Fyn er begrænset, så kender Carsten Bach alligevel en del til nogle af de sager, som han mener er vigtige for Fyn.

- Jeg er blandt andet miljø- og fødevareordfører. Fyn er et stort landbrugs- og gartneriområde, så jeg kender Fyn meget som det område. Så lige hvad den del angår er jeg ret godt rustet til at mødes med nogle af de andre partiers kandidater, folk som Erling Bonnesen, Lars Christian Lilleholt og Dan Jørgensen, og diskuterebåde fødevareerhvervet og klimaspørgsmål. Det ser jeg meget frem til.

På forhånd er der opbakning til Carsten Bach som ny spidskandidat på Fyn fra kredsformand Ida Tokehøj og den afgående kandidat og nuværende minister, Merete Riisager.