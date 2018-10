Lasse & Mathilde: - Kim Larsen var en gavflab og gentleman på én gang

Lange Lone, som Kim Larsen synger om i sangen “Østre Gasværk”, er baseret på Mathilde Bondo fra folk-duoen Lasse & Mathilde. Hun spillede også violin i hittet fra den kolde tid i 1970’erne.

Læs også Afdøde Larsen pryder danske dagblades forsider

- Han var en gavflab og en gentleman på én gang - og en sød musiker og legekammerat, siger Mathilde Bondo.

- Han favnede hele pakken. Han tog hele Danmark. I dag kan vi huske, hvad vi lavede på det tidspunkt, vi fik at vide, at han var død. Det kan alle huske. Han fyldte meget i vores bevidsthed, og jeg er taknemmelig over at have kendt ham, fortæller den odenseanske sangerinde.

Med “Østre Gasværk” fik Kim Larsen Mathilde Bondo og Lasse Helner på danmarkskortet. Duoen udgav året efter deres første album sammen.

Én af de største nogensinde

Lasse Helner sammenligner Kim Larsens betydning for dansk musik med komponisten Carl Nielsen fra Nørre Lyndelse.

- Han går ind som én af de allerstørste i vores sangskat. Evnen til at samle vores land, høj og lav, hvor man udjævner de sociale forskelle. Han var altid de smås forkæmper, siger Lasse Helner.

Kim Larsen døde søndag efter længere tids sygdom. Han blev 72 år. I 1990’erne flyttede han til Odense, hvor han boede til sin død. Som solokunstner har han solgt flere end tre millioner plader. Tæller man Gasolin’ med, kan han noteres for flere end fem millioner solgte plader.

03:33 Se hele interviewet med Lasse og Mathilde. Luk video