Lasse Norman opgiver at få løn fra sit tidligere hold

Den danske cykelrytter Lasse Norman Hansen opgiver at få udbetalt den løn, som hans tidligere hold Aqua Blue Sport skylder ham.

Jeg ved ikke, om man kan kalde det surrealistisk, men det er i hvert fald pisse irriterende. Lasse Norman Hansen

Det fortæller han til B.T.

- Jeg venter ikke rigtig længere på noget. Jeg får aldrig pengene at se. Det er 100 procent sikkert.

- Jeg ved ikke, om man kan kalde det surrealistisk, men det er i hvert fald pisse irriterende, siger danskeren til avisen.

Ingen betaling til ryttere

Det irske cykelhold meddelte i august sidste år, at det ikke ville søge om at få kontinentallicens for 2019 hos UCI (Den Internationale Cykelunion).

Årsagen var manglende midler, og holdet havde ikke råd til at betale sine ryttere året ud.

Beskeden kom som en overraskelse, da holdet kort forinden havde meldt ud, at det var i færd med at købe rytteren Vérandas Willems-Crelan.

Det irske hold har i år haft status af prokontinentalhold, niveauet lige under World Tour.

Aqua Blue Sport var allerede i sin første sæson sidste år med i Grand Tour-løbet Vuelta a España, hvor det lykkedes for holdet at sikre en etapesejr, da østrigeren Stefan Denifl vandt 17. etape.

To danskere var på holdet

Lasse Norman Hansen, der vandt OL-guld i omnium fra 2012, kørte for Aqua Blue Sport i hele holdets toårige levetid.

Efterfølgende har den 27-årige dansker skrevet kontrakt med det belgiske hold Corendon-Circus.

Også den danske rytter Casper Pedersen kørte for Aqua Blue Sport. Han kører nu for Team Sunweb.

Begge de to danskere er med i søndagens Flandern Rundt.