Lasse på vej til OL: Fynsk racerunner blandt verdens bedste

Den paraolympiske komité har optaget sporten racerunning til legene, og med fem verdensrekorder er fynske Lasse Kromann et godt bud på en dansk deltager til OL i 2024.

Om seks år træder den fynske racerunner Lasse Kromann forhåbentlig helt op på sejrsskamlen i Paris, når der uddeles medaljer til de paraolympiske lege.

Han er spastisk lammet, men løber på en racerunner - et trehjulet hjælpemiddel opfundet i Danmark.

Tidligere i år blev racerunning optaget af den internationale paraoplympiske komité, og da Lasse Kromann sidste år vandt fire verdensmesterskaber og slog fem verdensrekorder, er han ifølge sin far og landsholdets medtræner, Peter Kromann, et godt bud på en olympisk deltager om seks år.

- Hvis det går godt, ser vi Lasse til para-OL i 2024, siger han.

Inden da skal Lasse Kromann og de andre racerunnere dog lige til EM i hundredemeters racerunning i Berlin til august.

Læs også Dressurrytter sørger for fynsk bronzemedalje i Rio

00:05 Racerunnerne sidder på en lille saddel og læner sig enten liggende eller stående frem mod en lille plade, der hjælper dem med balancen. Her viser en af Lasse Kromanns klubkammerater, hvordan racerunneren bruges. Video: Anders Høgh Luk video

Det kommende OL-håb, der normalt løber længere distancer, har derfor en måned tid til at lære at spurte.

- Jeg løber fem gange om ugen og styrkestræner to. Nogle gange er det rigtig hårdt, og andre gange løber jeg stille og roligt, fortæller Lasse Kromann, mens han læner sig op ad sin racerunner.

Dansk opfindelse

Hjælpemidlet har fået handikappede over hele verden til at kunne løbe. Selv personer med store handikap kan med hjælp fra den danske opfindelse ræse rundt på verdens atletikbaner.

- Det er en sport, hvor selv stærkt handikappede kan komme ud og være med. Vi har faktisk folk, som vi lifter over på racerunneren, og så kan de alligevel komme ud og løbe. Det er det, der gør sporten fantastisk, fortæller landsholdets medtræner Peter Kromann.

Læs også Bowlingklub for mennesker med særlige behov: - Alle skal have det godt

00:25 Landstræner Mansoor Siddiqi opfandt i 1989 den første racerunner. Luk video

Det var hans kollega, landstræner Mansoor Siddiqi, der i 1989 udviklede den første prototype på en racerunner.

- Vores nuværende landstræner løb oprindeligt kørestolsløb, hvor han bevægede sig baglæns. Sammen med en kørestolsracer kom han til at tale om, hvorfor det skulle foregå baglæns, og så prøvede de at lave et eller andet, hvor man kunne komme til at bevæge sig forlæns. For som han siger, på den måde angriber man sporten i stedet for at skubbe sig væk fra den, fortæller Peter Kromann.

Siden 2008 har handikappede kunne løbe racerunning på Odense Atletikstadion.