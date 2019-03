Lasse sejler Danmark rundt som den første: - Det er kæmpestort

Blå himmel, champagne, hejste flag og bifald. Det var, hvad der mødte Lasse A. Bøgh, da han søndag lagde til ved Hotel Christiansminde ved den sydfynske ø Thurø.

- Det er kæmpestort. Det er vildt, at der er kommet så mange, og at der er kommet kajakroere fra både Jylland og Sjælland for at ro mig i møde, siger Lasse A. Bøgh, som er født og opvokset på Thurø.

25-årige Lasse A. Bøgh har siden den 13. februar kæmpet for at erobre det prestigefyldte Rød-Hvide bånd som den yngste nogensinde. Det Rød-Hvide bånd er en udfordring, som går ud på at ro Danmark rundt i havkajak på en sammenhængende tur, hvor man klarer sig selv. Turen er cirka 1.300 kilometer.

Det lød som en spændende udfordring, og den måtte jeg bare tage op. Det Rød-Hvide bånd skulle erobres Lasse A. Bøgh, kajakroer

- Det lød som en spændende udfordring, og den måtte jeg bare tage op. Det Rød-Hvide bånd skulle erobres, siger Lasse A. Bøgh.

Stolte forældre

Lasse A. Bøgh har, siden han var helt lille, altid elsket at sejle, surfe og svømme. Idéen om at sejle Danmark rundt kom derfor ikke som en overraskelse for hans forældre, der søndag tog imod ham i Christiansminde.

- Lasse gør de ting, han gerne vil. Selvom der er modgang, så gør han det alligevel, siger Lasse A. Bøgs mor, Laila Bøgh.

Læs også Toner overalt: På Hotel Musik i Odense bliver der øvet på alle værelser

Selvom Lasse A. Bøgh ifølge sine forældre altid har udfordret sig selv, var det en berørt far, der tog imod sin søn i Christiansminde.

Der løber en lille tåre. Jeg bliver stolt som far Jens Bøgh, far til Lasse A. Bøgh

- Der løber en lille tåre. Jeg bliver stolt som far. Han har præsteret, og han har mødt udfordringer, som han har løst. Det kulminerer med endnu større følelser, når han er i mål. Ingen tvivl om det, siger Jens Bøgh.

En ekstra bedrift om vinteren

Den 25-årige fynbo bliver ikke bare den yngste til at sejle Danmark rundt i kajak. Han bliver også den kun anden person nogensinde til at tage den barske tur alene om vinteren.

At ro Danmark rundt i havkajak om vinteren er en af de største bedrifter, man som kajakroer kan gennemføre. Turen har heller ikke været uden udfordringer for Lasse A. Bøgh.

- Jeg har mødt fysiske udfordringer i forhold til mine muskler, min kost, væske og søvn. Og så har vinden og vejret været med til at bestemme mine dage, siger han.

Læs også Cheerleaders indtog Odense: - Det er det ypperste i Danmark

Men på trods af vejrets udfordringer er Lasse A. Bøgh snart i mål.

- Min krop har været så presset, at jeg har været tæt på at sige fra, men psykisk har jeg på intet tidspunkt overvejet at stoppe turen, siger han.

Nu går turen videre til Ærø og efterfølgende Flensborg Fjord, hvor Lasse A. Bøgh regner med at være fremme og modtage sit kajaktrofæ på torsdag.