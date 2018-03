Lastbil væltet: Motorvejen spærret på Vestfyn

En væltet lastbil spærrer motorvejen mellem Ejby og Nørre Aaby i begge retninger tirsdag eftermiddag.

En lastbil med anhænger væltede tirsdag ved middagstid på grund af et sprængt dæk på motorvejen mellem Ejby og Nørre Aaby. Det betyder, at motorvejen er spærret i begge retninger resten af eftermiddagen.

Lastbilchaufføren havde ikke sele på, da ulykken skete, og blev derfor kastet rundt i førerhuset, i forbindelse med at lastbilen væltede.

Han er dog sluppet uden alvorlige skader.

En personbil blev også ramt i forbindelse med ulykken. Føreren af bilen - en yngre kvinde - har ifølge vagtchefen ved Fyns Politi fået mindre knubs og er blevet kørt på skadestuen for at blive tjekket.

Lastbilen var på vej mod Odense, da et af dens dæk eksploderede. Den væltede og rutschede gennem midter-autoværnet.

Undervejs ramte den yngre kvindes personbil, og dens last af jord blev spredt ud i begge spor, oplyser politiet.

I første omgang meldte politiet, at et spor var farbart i vestlig retning, men kort efter blev vejen meldt spærret i begge retninger.

Politiet og Vejdirektoratet anslår, at vejen først åbner igen sidst på eftermiddagen.

Trafikanter på vej mod Odense bliver ledt af ved afkørsel 57. Nørre Aaby, og i modsat retning ved afkørsel 56, Ejby.

Vagthavende ved Vejdirektoratet Lars Axelsen fortæller TV 2, at man lige nu er i gang med at sluse de trafikanter ud, der er fanget mellem afkørslerne.

- Og så håber vi meget på at kunne få åbnet bare et enkelt spor i hver retning, inden myldretidstrafikken rammer. Det er et meget trafikeret sted, så det ville gøre en stor forskel, siger han til TV 2.

Han oplyser desuden, at trafikanter bør benytte rute 161, der er den store landevej i nærheden.

I følge Fyns Politi er ingen kommet alvorligt til skade ved ulykken Foto: Mathias Øgendal