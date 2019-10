Lastbilchauffør idømt fængselsstraf efter dødsulykke 

Et år og seks måneders fængsel. Sådan lød dommen over en 32-årig litauisk lastbilchauffør ved Retten i Svendborg fredag, hvor han var tiltalt i en sag fra december sidste år, hvor en 49-årig kvindelig cyklist mistede livet i Svendborg. Han udvises samtidig af Danmark.

Ved ulykken blev kvinden først påkørt af en taxa, der kørte i samme retning som kvinden. Påkørslen fik kvinden til at vælte ud på kørebanen, hvor hun blev påkørt af lastbilchaufføren, der kørte i samme retning.

En narkometertest viste efter ulykken, at lastbilchaufføren havde thc i blodet, der stammer fra hashrygning.

Tiltalt for uagtsomt manddrab

Ved retten var den 32-årige tiltalt for uagtsomt manddrab og for at have kørt med thc i blodet. Derudover var han også tiltalt for at have overtrådt sin ubetingede vigepligt og for at tilsidesætte væsentligt hensyn til færdselssikkerheden.

- Min klient er fundet skyldig i uagtsomt manddrab og kørsel med thc i blodet og skyldig i ikke at have overholdt sin ubetingede vigepligt. Han er blevet idømt et år og seks måneders ubetinget fængsel, forklarer lastbilchaufførens forsvarer, Morten W. Kamp, til TV 2/Fyn.

Retten vurderede, at lastbilchaufføren burde have set kvinden, da hun lå på vejen, og derfor blev han kendt skyldig i uagtsomt manddrab.

Videooptagelse var afgørende

Forsvareren fortæller til TV 2/Fyn, at der i domsafsigelsen blev lagt særligt vægt på en videooptagelse fra lastbilen.

- Noget af det, der blev lagt vægt på, var især videooptagelsen fra min klients lastbil. Han arbejder som avisomdeler og var på vej ud med aviser den pågældende morgen, og der var installeret et kamera i lastbilen, som viste ulykken. Den optagelse lagde retten navnligt vægt på, siger Morten W. Kamp.

Den 32-årige litauer havde håbet på frifindelse i sagen og har derfor udbedt sig 14 dages betænkningstid i forhold til dommen, forklarer Morten W. Kamp.

- Min klient havde håbet på frifindelse, og det var ikke det resultat, han havde håbet på. Han har derfor udbedt sig betænkningstid, siger forsvareren.

Den 32-årige mand har siddet varetægtsfængslet i næsten 11 måneder. Medmindre dommen ankes og får et andet udfald, mangler manden derfor fortsat omkring syv måneders afsoning, hvorefter han vil blive udvist af Danmark.