19-årige Mathias dyster til DM: - Lastbiler er mit kød og blod

19-årige Mathias Soltau Hansen sætter sig klar i den flere tons tunge lastbil, han skal køre i ved fredagens DM for transportlærlinge i Herning.

Her skal han konkurrere mod 16 andre chaufførlærlinge fra hele landet i forskellige discipliner, hvor de blandt andet skal køre præcisionskørsel med lastbiler og kraner. Mesterskabet er med til at sætte fokus på de transportfaglige erhvervsuddannelser, og så demonstrerer det de faglige kompetencekrav, de unge lærlinge stilles overfor i deres uddannelse.

Men for Mathias Soltau Hansen er det ikke bare et job som lastbilchauffør, der venter, når han er færdig med sin uddannelse på Syddansk Erhversskole i Odense.

- Det er ikke bare et job. Det er mit kød og blod. Min mor, far, onkel og morfar har også alle kørt lastbil, siger han.

- Jeg vil gerne skille mig ud

Da Mathias Soltau Hansen gik i folkeskole, faldt snakken blandt de andre elever ofte på, hvilket gymnasium, man skulle vælge. Men Mathias Soltau Hansen var fast besluttet på, at det ikke var den vej, han ville gå:

- Jeg har altid vidst, at jeg ikke ville på gymnasiet. Godt nok ville der sikkert være mange pæne piger, men det var ikke helt nok til at lokke mig, siger han og fortsætter:

- Jeg har altid været klassens klovn i den forstand, at jeg gerne vil skille mig ud fra mængden.

Udlever fars drøm

Selvom det stadig er nyt for Mathias Soltau Hansen at sidde i førersædet i de tunge køretøjer, har lastbilerne fyldt en hel del i hele hans barndom. Da Mathias Soltau Hansen var syv år mistede han sin far, der havde sit eget vognmandsfirma.

Efterfølgende havde Mathias Soltau Hansen svært ved at passe sin skole, og han endte med at skifte mellem 14 forskellige skoler i løbet af få år. Men på trods af en turbulent barndom, drømmer han om at gå i sin fars fodspor:

- Jeg drømmer om at udleve min fars drøm og starte mit eget vognmandsfirma engang. Jeg vil gerne være "herre i eget hus", hvor man ikke har en chef, der ringer hele tiden, siger han til Bemærk.

Ikke bare et arbejde

Mathias Soltau Hansen fik tilbuddet om at være med i DM af sin lærer på Syddansk Erhversskole, der var imponeret over den udvikling, han var gået igennem. Og for Mathias Soltau Hansen er lastbilkørslen lige så meget en hobby, som det er et job.

- Hvis man vil leve af at køre lastbil, så skal man virkelig gå op i det. Du skal leve dig fuldstændig ind i det. Mange tror, at det bare er et almindeligt 8-16 job, men det er det langt fra.

Det kræver koncentration og fokus at styre de tunge køretøjer, hvis man vil vinde DM.

Mesterskabet er opdelt i en kategori for chaufførlærlinge og en kategori for lagerlærlinge. Hver kategori består af fem øvelser, som tager udgangspunkt i de kvalifikationer, som lærlingene bliver undervist i på uddannelserne.

- Jeg vil være stolt over at vinde. Det er et godt bevis på, at selvom man har haft en hård barndom, kan man sagtens blive til noget, siger Mathias Soltau Hansen.

