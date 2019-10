For ti år siden skrev Søren Østergaard en bog om mekanismerne i børn og unges fritidsliv, hvor pointen var, at "aktiviteter tiltrækker - relationer fastholder".

Forstået på den måde, at børn blev tiltrukket til en fodboldklub eller en gymnastikforening af selve aktiviteten, og så blev man ved med at gå der, for at kunne være sammen med sine venner på fodboldbanen eller i gymnastikhallen. Det var simpelthen nødvendigt at gå til noget, for at have et sted at mødes med sine venner.

Sådan er det ikke mere.

- Det handler rigtig meget om, at omkring 2007 og 2008 blev vores mobiltelefon ændret til at være en smartphone, og det vil sige, at rammerne omkring børne- og ungdomslivet har ændret sig, siger Søren Østergaard, der er leder af Center for Ungdomsstudier i København og har forsket i børns relationer og fritidsliv siden 1995.

Ifølge Søren Østergaard er der sket et skift fra tilstedeværelse som en parameter i børns fritidsliv til begrebet "tiltideværelse".

De er sammen i rigelige mængder - det foregår bare på deres smartphones på samme tid i stedet for på samme fysiske sted.

- I dag behøver man ikke være fysisk sammen for at være sammen. Det betyder, at hvis man går til en fysisk aktivitet sammen, så er det ikke så meget relationerne. Men i højere grad progressionen - altså det at lære, og måske også nogle af de voksne, jeg møder, der fastholder i aktiviteten.

I 2018 udgav Center for Ungdomsstudier undersøgelsen "Tweens, fritid og trivsel".

1450 børn fra 3.-6. klasse deltog i undersøgelsen, og af den fremgår det, at hele 91 procent af de adspurgte børn i 5. klasse gik til en aktivitet i deres fritid.

Og da en mindre gruppe i fokusgruppeinterviews blev spurgt om, hvad der var vigtigst ved at gå til fritidsaktiviteter, var svarene tydelige.

Det vigtigste var at have det sjovt, derefter at blive bedre til noget.

Først på en tredjeplads kom at være sammen med venner.