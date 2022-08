Se tallene for din kommune: Her er de fynboer, der føler sig mest trygge - og utrygge

Det er dog kun i Faaborg-Midtfyn Kommune, Nordfyns Kommune og Ærø Kommune, at andelen er statistisk signifikant større end på resten af Fyn. At resultatet er statistisk signifikant betyder, at der er mindre end fem procents sandsynlighed for, at forskellen mellem de to tal er en tilfældighed.

Set over længere tid har der ikke været den store udvikling i trygheden på Fyn. Lidt flere følte sig i 2021 trygge i deres nabolag, end det var tilfældet i 2019, men til gengæld lidt færre, end det var tilfældet i 2018.