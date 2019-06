Ung pige mistede sin mor i trafikulykke: Laver teaterstykke om tabet

Heidi Duus har været på efterskole som to forskellige mennesker. Som den Heidi, der havde sin mor, og som den Heidi, der havde mistet hende.

- Man var bare et almindeligt barn inden, der prøvede at blive voksen. Og så bliver man tvunget til at blive voksen. Man finder ud af, at livet er dødeligt, siger Heidi Duus.

Det, der skulle have været et efterskoleår fyldt med liv og lykke, blev, på grund af en fatal trafikulykke, til starten på et liv uden en mor. Alligevel tænker Heidi tilbage på Viby Efterskole med stor taknemmelighed og glæde.

- Det var godt at være her, for så kunne jeg få afledt tankerne i stedet for hele tiden at blive bekræftet i, at jeg ikke havde nogen mor. Jeg fik muligheden for at slippe lidt væk fra det. Jeg var ikke forpligtet til at være ked af det. Folk vidste godt, at jeg havde mistet min mor, så jeg behøvede ikke snakke om det hele tiden. Jeg kunne også få lov til bare at være den Heidi, som jeg var før, siger Heidi Duus.

Også venner og lærere gav vigtig støtte til den unge pige i dyb sorg og chok.

- Mine roomies var meget tolerante og en kæmpe støtte for mig også i årene efter. De havde jo også mødt min mor, og det betød meget for mig. Lærerene var gode til at tage de svære snakke, så det var rigtigt rart at være her. Men det var ekstra svært at komme hjem bagefter, for så blev det meget virkeligt, at hun ikke kom hjem igen, siger Heidi Duus.

Det er altså okay ikke at være kommet videre og ikke kunne overskue noget. Samtidig er det også ok at gå ud og feste. Heidi Duus, instruktør.

Lyt og spørg

Forestillingen "Sluk lige lyset" er baseret på Heidi Duus' egen erfaringer om at miste en forældre. Det handler om to søstre, der har mistet deres mor. Formålet er at skabe åbenhed om tab og sorg.

- Jeg vil gerne sige til andre, der har mistet, at det er okey at være ked af det. Mærk efter, og følg den følelse, som du har indeni. Det er også vigtigt at vide, at der ikke er en fast opskrift på sorg. Nogen mener, at her efter seks år bør jeg være et bestemt sted. Men hvad nu hvis jeg ikke er der? Det er altså okay ikke at være kommet videre og ikke kunne overskue noget. Samtidig er det også ok at gå ud og feste. Du går jo ikke med ned i graven, fordi du mister en forældre. Du skal jo lære at leve resten af dit liv, siger Heidi Duus.

Jeg håber, at hun kigger ned på os, hvor hun nu er og ser med. Heidi Duus, instruktør.

Sløjfen bindes

Fredag den 14. juni er en skelsættende dag for Heidi Duus. Det er dagen, hvor hun vender tilbage til det sted, hvor hun for seks år siden mistede sin mor - Viby Efterskole. Hun kommer med et dybt personligt teaterstykke, som hun selv har skrevet og instrueret. Nu skal stykket vises for alle skolens elever.

- Jeg er utroligt taknemmelig over, at Viby Efterskole vil være med til det her. Jeg mistede min mor her på stedet for seks år siden. Hun døde, da vi lavede musical, og nu kommer jeg med mit eget teaterstykke. Nu kan jeg binde sløjfe på det. Jeg håber, at hun kigger ned på os, hvor hun nu er og ser med, siger Heidi Duus.

Forestillingen "Sluk lige lyset" opføres på Viby Efterskole fredag den 14. juni og i København den 15. og 16. juni.