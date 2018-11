Laveste ledighed i ni år - men der er ét minus

4.590. Så mange borgere var ledige i Odense Kommune i oktober. Det svarer til 4,9 procent af den samlede arbejdsstyrke i kommunen, og det er det laveste antal siden 2009.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Dermed er ledighedsprocenten i Odense faldet fra 5,0 procent i september til 4,9 procent i oktober 2018.

Vil være på niveau med landsgennemsnittet

Det er en rigtig god nyhed. Det mener Brian Dybro (SF), som er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune.

- Det er næsten ti år siden, vi sidst oplevede en ledighed på det her niveau, og vi har godt nok glædet os til at se det firtal.

- Arbejdet er ikke færdigt endnu, men for de arbejdsløses skyld og for byens skyld tillader vi os at juble i dag. Nu gælder det om at fortsætte det gode arbejde og hale helt ind på landsgennemsnittet. Det tror jeg på, at vi kan, siger Brian Dybro.

Middelfart bedst på Fyn

Det kræver dog en stor indsats, hvis Brian Dybros ambition om at indhente landets bedste kommuner skal realiseres.

Ud af landets 98 kommuner har Odense Kommune nemlig den niende højeste ledighed, mens Allerød Kommune har den laveste med kun to procent ledige. På Fyn klarer Middelfart Kommune sig bedst med en ledighed på 3,1 procent i oktober ifølge Danmarks Statistik.

Samlet for Fyn var ledighedsprocenten i oktober på 4,2 procent. Det er en smule højere end landsgennemsnittet, hvor ledigheden forblev på 3,9 procent i oktober - samme som opgørelsen for ledigheden i september.

Fra september til oktober faldt ledigheden på Fyn med 37 personer.

Ved udgangen af november er den aktuelle ledighedsprocent 4,7 procent i Odense Kommune. Det svarer til 4.387 fuldtidspersoner.