Boligsalget på Fyn går fremragende: Laveste salgstid i ni år

På Fyn går det godt, hvis man zoomer ind på boligmarkedet. Salgstiden er på sit laveste, hvis man kigger på de seneste ni år, og så har den gennemsnitlige kvadratmeterpris haft en stigning på cirka 45 procent de seneste år.

Salgstiden er den tid, der går, fra et hus bliver sat til salg, til det rent faktisk er blevet solgt.

- Det er ret godt. Og det er godt for både Fyn og resten af Danmark. Det betyder jo, at der er godt gang i boligmarkedet, uden at det er hysterisk, fortæller kommunikationschef hos Nybolig, Thomas Hovgaard til TV 2/Fyn og fortsætter:

- For så er der også gang i erhvervslivet. Alt dét der sker, når der bliver solgt huse - der skal jo bygges om og så videre. Omvendt når der er langt mellem salgene, går det også ud over en masse andre erhverv. Så derfor er det grundlæggende positivt, når vi ser faldende salgstider.

Det tager 181 dage at sælge hus i Assens

I Assens og Nyborg er salgstiden cirka faldet med 40 procent i forhold til samme periode sidste år. Salgstiden er på sit laveste siden 2010 i syv af kommunerne på Fyn. De syv kommuner er: Svendborg, Nordfyns, Kerteminde, Odense, Assens, Nyborg og Langeland.

- Hvis man bor i Assens, kan man jo også arbejde i trekantområdet eller Odense, uden det er helt håbløst. Dét, der er rigtig afgørende for huspriser og salgsaktivitet, er jo infrastruktur, lyder det fra Thomas Hovgaard.

Gennemsnitlig salgstid i kommunerne på Fyn: Foto: Grafik Boliga

Assens er den kommune, som er gået mest frem det seneste år. Sidste år blev et hus gennemsnitligt solgt på 321 dage - nu bliver det gennemsnitlige hus solgt på cirka 181 dage. Det er et fald i salgstiden på cirka 44 procent.

- Hvis man nu bor i Middelfart eller Odense, hvor huspriserne er højere, vil nogen måske sige, at man kan få lige lidt mere bolig for pengene, hvis man flytter til Assens, forklarer Thomas Hovgaard.

Kvadratmeterprisen er svingende

Hvis man kigger på den gennemsnitlige kvadratmeterpris, er det Langeland Kommune, hvor priserne er steget mest. Her er gennemsnitsprisen gået fra 4.867 kroner til 7.052 kroner. Det er en stigning på cirka 45 procent.

- Der er også en tendens til, at folk er begyndt at sætte natur rigtig højt. Så længe der er en skole, og det er til at komme på arbejde, trækker naturen ekstremt meget, fordi folk gerne vil have deres børn til at vokse op, hvor der er natur, fortæller Thomas Hovgaard.

Gennemsnitlig kvadratmeterpris i de fynske kommuner: Foto: Grafik Boliga

Kvadratmeterprisen er dog svingende på Fyn. Middelfart Kommune er eksempelvis gået tilbage rent prismæssigt. Det er på et år gået fra 13.361 kroner til 10.779 kroner. Det er altså faldet med næsten 20 procent.