De graver efter vikinger på Munkebo Bakke

Den kendte gård, Bakkegården, på Munkebo Bakke er revet ned. Nu er arkæologerne rykket ind på grunden. Håbet er at finde rester af en borg fra vikingetiden.

Gravemaskiner har revet de gamle byninger fra Bakkegården på Munkebo Bakke ned. Gården blev opført omkring år 1880, og den var i så ringe stand, at den selvejende institution Munkebo Bakke ikke så andre løsninger end at rive den ned.

Nu, hvor gården er væk, er arkæologer fra Østfyns Museer rykket ind med gravemaskiner, håndskovle og markeringspinde.

Fandt en sølvskat

Det hele begyndte med at fritidsarkæolog Jan Hein fra Ryslinge i 2015 fandt en sølvskat på toppen af Munkebo Bakke.

- Jeg var heroppe for at nyde udsigten, da havde kommunen fjernet nogle træer på bakken. Jeg havde fået lov til at gå her med min detektor, og ret hurtigt fandt jeg nogle arabiske sølvmønter, fortalte Jan Hein dengang til TV 2/Fyn.

Der var op mod 40 sølvmønter i fundet.

Fandt to lange huse

Fundet af sølvskatten fik Østfyns Museer til i 2015 at gennemføre den første udgravning på stedet. Ved udgravningerne fandt arkæologerne spor efter to lange huse og et såkaldt grubehus.

I 2017 gennemførte arkæologerne så en større udgravning på bakketoppen. Fund fra 2017 viser, at der omkring år 950 blev opført en stor vikingehal med forsvarsanlæg på Munkebo Bakke.

Stedet har været et markant magtsymbol - strategisk beliggende til at overvåge handelsruterne i Odense og Kerteminde Fjorde.

Kunne ses på lang afstand

Der er ingen tvivl om, at den store vikingehal og forsvarsværker har kunnet ses på lang afstand, og at man herfra har kunnet overvåge et stort område, vurderede arkæologerne dengang.

- Det har været en form for forsvarsværk i vikingetiden. Vi har fundet et hus af Trelleborg-typen, der er 26 meter langt og otte meter bredt, og der har være hegn eller palisader på stedet også, fortalte Disa Lundsgaard Simonsen, der er museumsinspektør og arkæolog ved Vikingemuseet Ladby dengang til TV 2/Fyn.

Flere spor efter huse

Efter fundet af den store vikingeborg på marken ved siden af Bakkegården er arkæologerne nu spændte på, om borgen forsætter ind under den gamle gård. Og allerede her efter godt en dags arbejde er der meget, der tyder på, at der er mere at finde.

- Nu er vi kun lige gået i gang med at trække jorden af, men det ser ud som om, der har ligget et hus på den vestlige del af arealet, og der er også spor efter flere andre bygninger. Når vi lige får det hele målt op og får overblikket, så får vi helt styr på, hvor meget der er. Men der er helt sikkert flere huse her, fortæller Malene Refshauge Beck, der er museumsinspektør og arkæolog ved Vikingemuseet Ladby.

- En detektorfører fandt et fint lille stykke rasleblik, som har siddet som pynt på noget seletøj. Det ligner en lille maske eller et lille ansigt, noget der var meget almindeligt i vikingetiden, fortæller Malene Refshauge Beck, fra Vikingemuseet Ladby. Foto: Ole Holbech

Detektorfolk fandt rasleblik

Detektorfolk har gennemgået grunden inden arkæologerne gik i gang i denne uge. Og der var gevinst for fritidsarkæolog og detektorfører Jesper Dall Olsen.

- Han fandt et fint lille stykke rasleblik, som har siddet som pynt på noget seletøj. Det ligner en lille maske eller et lille ansigt, noget der var meget almindeligt i vikingetiden, fortæller Malene Refshauge Beck.

Arkæologerne vil arbejde videre på Munkebo Bakke de kommende par uger.