Leder lod ulovligt køb af kurser stå på - det får ingen konsekvenser

Børn- og familiechef i Nordfyns Kommune greb ikke ind, da en centerleder købte kurser i strid med forvaltningsloven. Det får ikke ansættelsesmæssig konsekvenser, fremgår det af interview.

Det får ikke personalemæssige konsekvenser i Nordfyns Kommune, at børne- og familiechefen, Henrik Jacobsen, i årevis kendte til, at en af hans centerledere købte kurser af sin søster for kommunens penge.

Det står klart efter et interview med Direktøren for Børne- og Ungeforvaltningen i Nordfyns Kommune, Ejner Jensen.

- Vi kan selvfølgelig ikke leve med, at reglerne ikke er overholdt, så det gør vi noget ved. Der indgås ikke længere kontrakter mellem de to søstre, hvis vi tager den konktrete problemstilling. Det næste er, at vi drøfter med vores ledere, at det her ikke er en acceptabel situation, siger han.

Leder købte kurser af søster

Udmeldningen kommer efter, at TV 2/Fyn søndag bragte historien om, at lederen af Nordfyns Børne- og Familiecenter siden 2013 har bestilt og betalt kurser til sine medarbejdere. Kurserne blev arrangeret og solgt af centerlederens egen søster, Tina Bue Frandsen, der er tidligere byrådsmedlem i Odense.

Jeg var ikke klar over, at kurserne blev købt ved søsteren. Jeg var godt klar over, at de var søstre, men jeg troede, at tingene var i den rigtige gænge Ejner Jensen, direktør, Børn og Unge, Nordfyn

Det er et brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet, da søskende ikke må indgå aftaler med hinanden for borgernes penge.

Ejner Jensen forklarer selv, at han ikke vidste, at lovgivningen blev brudt i hans forvaltning.

- Jeg var ikke klar over, at kurserne blev købt ved søsteren. Jeg var godt klar over, at de var søstre, men jeg troede, at tingene var i den rigtige gænge. Centerlederen skulle jo aldrig have været kontaktperson på de kurser, siger han.

Til gengæld var centerlederens direkte chef, børne- og familiechef Henrik Jacobsen, godt klar over, at de var søstre, og at det var centerlederen, der formidlede kurserne. Derfor tog han søndag det fulde ansvar.

- Jeg har været bevidst om det allerede tilbage i 2011, og jeg tænkte, at det var rigtig god kompetenceudvikling til vores medarbejdere. De efterspurgte det og var glade for det.

- Jeg er bekendt med habilitetsreglerne, og jeg kan godt se i bagklogskaben lys, at det var ikke smart. Det burde have været inde over mig, og det må jeg tage ansvaret for, siger Henrik Jacobsen.

Han fortalte, at han havde taget en snak med den pågældende centerleder, men ville ikke kommtentere på, om det ville få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Forvaltningsloven skal genbesøges

Som direktør for Børn- og Ungeforvaltningen er Ejner Jensen chef for Henrik Jacobsen. Han understreger, at han stadig har tillid til Henrik Jacobsen, og fortæller, at sagen ikke får yderligere konsekvenser end en drøftelse.

Det giver god anledning til at genbesøge forvaltningslovens bestemmelser om habilitet. Den drøftelse må vi have med vores ledere Ejner Jensen, direktør, Børn og Unge, Nordfyn

- Det har den konsekvens, at det ikke skal gentage sig. Jeg har drøftet med Henrik Jacobsen, at vi skal ikke overtræde gældende lovgivning, siger Ejner Jensen.

Til gengæld vil forvaltningen nu sikre, at der ikke i fremtiden sker brud på forvaltningsloven.

- Det giver god anledning til at genbesøge forvaltningslovens bestemmelser om habilitet. Den drøftelse må vi have med vores ledere, fortæller han.

- Der sker ind imellem fejl, og så må vi rette op på det. At der sker fejl, er ikke det samme, som at vi accepterer, fejlene sker. Der også fejl i andre brancher. Når man bliver klar over, at man ikke har overholdt gældende lovgivning eller de etiske spilleregler, så retter man op det. Enten ved, at man giver en undskyldning for det, eller man laver en anden praksis. Sådan er det også for os i kommunerne, siger han.