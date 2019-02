Win-win: Ledige Bettinas vej til job kan løse stort problem

I fremtiden vil flere ældre have brug for hjælp i hverdagen. Men antallet af folk, der uddanner sig i plejesektoren, er de seneste år faldet markant. Om 10 år vil der alene på Fyn mangle 3600 social- og sundhedsmedarbejdere, ifølge en fremskrivning fra fagforbundet FOA.

Det problem har de fundet en mulig løsning på i Odense Kommune. Nemlig at få ledige til at uddanne sig til social- og sundhedshjælpere.

Det sker ved at give ledige en særlig introduktion til SOSU-uddannelsen gennem et kursus og et praktikophold på et plejecenter. Tanken er at give en fornemmelse af udannelsen og jobbet på forhånd.

- Det gør jo, at vi ved, hvad vi går ind til, fortæller Bettina Mogensen, som er en af de ledige, der er startet på uddannelsen.

Glad for muligheden

Bettina Mogensen er 51 år og en af de 30 ledige, som er begyndt på uddannelsen efter at have være igennem introforløbet.

Hun blev ledig for et år siden og har erfaring fra arbejde som sundhedsservicesekretær på både sygehuse og i lægehuse.

- Jeg var nået til et sted i mit liv, hvor min uddannelsesbaggrund gjorde, at jeg sad lidt fast i forhold til få arbejde igen, fortæller Bettina Mogensen.

Efter introforløbet kan hun allerede se sig selv i funktionen som SOSU-assistent.

- Det betyder meget for mig, at jeg kan hjælpe borgeren. Jeg kan se, at borgeren har brug for hjælp, og jeg kan se, at borgeren bliver glad, når jeg har været der og har hjulpet der, siger Bettina Mogensen.

En løsning på to problemer

Odense Kommunes tiltag er dermed ikke kun en løsning på at få flere folk ind på social- og sundshedsuddannelsen. Det er også en mulighed for at få hjulpet flere ledige på vej mod job.

- Vi kiggede på, hvordan vi kunne finde nye muligheder for at rekruttere nye sosu'er. Og så har vi sammen med Beskæftigelsesforvaltningen sagt: "Kunne vi prøve at kigge på nogle ledige, som kunne have interesse i enten at skifte branche eller prøve kræfter med noget nyt?", fortæller Marlene Karmark Andersen, kontorchef for HR og personale i Odense Kommune.

Og det viste det sig, at der var ledige, der havde interesse i.

- Vi har valgt ud fra, at det er nogle ledige, som har lyst til at arbejde inden for det her område. Vi tror jo på, at hvis man bliver drevet af en lyst, så er der også meget større chance for at lykkes, siger Lotte Saxdorff Brinkmann, der er jobchef i Beskæftigelses- og socialforvaltningen i Odense Kommune.

Ledige fra mange brancher

Og det viser sig, at man godt kan brænde for det samme, selvom man tidligere har arbejdet i meget forskellige brancher.

00:12 Klassen med de 30 nye studerende rummer ledige fra mange brancher. Video: Jonas Mattsson Luk video

Klassen med de 30 nye studerende fra ledighedskøen rummer blandt andet en tidligere taxachauffør, en universitetsuddannet historiker og en salgsassistent.

- Vi har jo masser af livserfaring. Vi har masser af erhvervserfaring på kryds og tværs i vores klasse. Og vi har rigtig meget at bidrage med, fordi vi har de ting med os. Og vi brænder jo for at komme ud at hjælpe, siger Bettina Mogensen.

De 30 elever får løn fra Odense Kommune under uddannelsen, så de ikke skal på SU.