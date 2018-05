Ledte efter porno: Skoleleder anses for skyldig

En skoleleder og en souschef på Strandmølleskolen i Assens anses som skyldige for brud på persondataloven, men bliver ikke straffet.

Statsadvokaten i Viborg har givet tiltalefrafald til en skoleleder og en souschef på Strandmølleskolen i Assens.

Det oplyser Fyns Anklagere på Twitter.

Tiltalefrafaldet drejer sig om sagen, hvor skolelederen i november 2015 fik en gruppe 7. klasses drenges computere gennemsøgt efter en mistanke om, at de havde set og vist porno i et frikvarter.

Der blev ikke fundet porno i på elevernes computere, og en far til én af drengene anklagede efterfølgende skolelederen for brud på persondataloven og meldte ham til Datatilsynet.

Datatilsynet har tidligere konkludereret, at "Strandmølleskolen har overtrådt persondatalovens § 5, stk. 2 og 3, samt § 6, stk. 1".

Datatilsynet skrev 24. januar sidste år, at man fandt det "kritisabelt".

Et tiltalefrafald betyder, at man anses som skyldig, men ikke bliver straffet, står der i tweetet.

TV 2/Fyn har forgæves forsøgt, at få uddybet opslaget på Twitter hos Statsadvokaten i Viborg.

Truede med at klippe tissemænd af

Strandmølleskolen blev i december 2014 landskendt for en anden sag, hvor skolelederen afklædte to elever til en morgensamling, den såkaldte nissehuesag, og truede med at klippe deres tissemænd af, fordi de havde glemt at tage nissehuer på.

Det førte til, at skolelederen fik en advarsel af skolens bestyrelse og fik kritik af Børns Vilkår og Kvalitet- og Tilsynsstyrelsen. Han blev også politianmeldt, men politiet opgav at sigte ham, fordi jurister skønnede, at han næppe kunne blive straffet.

