Lee Chong Wei sender Viktor Axelsen ud i Malaysia

Viktor Axelsen tabte til Lee Chong Wei fra Malaysia, der er klar til semifinalen med cifrene 21-17, 21-9.

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen er færdig i Malaysia Open.

Kvartfinalen blev endestationen, da danskeren tabte 17-21, 9-21 til en godt spillende Lee Chong Wei fra Malaysia.

De to har mødt hinanden fem gange tidligere. Senest 23. maj, hvor det også endte med et nederlag til Axelsen.

Malaysia Open er en såkaldt niveau 3-turnering, der rangerer på linje med Denmark Open.

Læs også Viktor Axelsen er skuffet over sit VM

I første sæt havde danskeren svært ved at følge med og haltede det meste af sætte bagefter med to-tre point.

Men Axelsen hang på og fik kæmpet sig op på 17-18.

Tættere på kom danskeren dog ikke, og Lee Chong Wei vandt sættet 21-17.

I andet sæt fik Axelsen en bedre start. Men efter at have være i front med 4-3, så var det igen Lee Chong Wei, der tog over. Han spillede sig hurtigt i front 11-6.

Derfra gik det stærkt, og malaysieren trak fra og vandt en overbevisende sejr.

Herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen spiller kvartfinale senere fredag.