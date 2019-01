Legebarnet Langdal i slutspurt frem mod musical-premiere

- Peter! Døren er vist gået i stykker ...

Skuespilleren, der netop er trådt ind ad den centrale dør i den store scenografi, står og kigger på et dørhåndtag, der ikke helt vil, som han gerne vil. Instruktør Peter Langdal spurter hen over den store scene, og tager fat i døren. Han er her, der og alle vegne - og naturligvis også klar til at agere handyman, hvis noget driller.

- I det her fag skal man være både byplanlægger, samtidig med at man er åben over for, hvad der sker i nuet. Lige nu, ja, der har vi skide travlt. Det må jeg indrømme. Men vi skal nok nå det, smiler Peter Langdal, da han er nået ned fra scenen og har sat sig til et par minutters interview med pressen.

Xenia Lach-Nielsen i rollen som Leonora Christina i et afslappet øjeblik under prøverne. Foto: Morten Albek

Han er - først og sidst - manden der samler trådene i musicalen Leonora Christina. En kæmpe satsning af et samarbejde mellem Den Fynske Opera, Odense Symfoniorkester og Odense Teater.

Premieren finder sted 22. januar, altså om ganske kort tid. Da skal alt spille mellem skuespillerne på scenen, det 65 mand store orkester, og alle teknikerne rundt om i Odeon, hvor musicalen spilles for at få plads til blandt andet en kæmpe drejescene.

- Er jeg ikke heldig? At jeg sådan kan få lov til at lege!? Peter Langdal, instruktør på Leonora Christina

- Det bliver hårdt den kommende uge. Det er først der, det hele rigtig falder på plads. Jeg har været med til mange, store opsætninger. Men jeg må indrømme, at dette er den største. Jeg ved ihvertfald én ting: Vi får brug for meget kaffe i næste uge, smiler Jesper Findshøj, der er lyddesigner på Leonora Christina.

Under lydprøverne sidder lyddesigneren placeret bag Peter Langdal, så han hele tiden kan rette ind efter instruktørens ønsker. Og netop ønsker er der mange af.

- Jeg prøver at skabe et miljø, hvor folk tør begå fejl. For ud af fejl kan der opstå noget nyt. Ham du så på scenen lige før, ham der spiller den fægteglade, svenske konge, har et meget langt hår der indimellem driller. Det har vi set under prøverne, og det har vi så besluttet at bruge aktivt, fortæller Peter Langdal, der indtil starten af næste uge bor i hjemmet ved København, men så flytter på hotel i Odense for at kunne bruge længst mulig tid på de sidste prøver.

Nyskrevet 350 år gammel historie

Musicalen handler om kongedatteren Leonora Christina og foregår i 1659. Den nyskrevet til lejligheden. Det betyder, at alt, fra musik, scene og ned til mindste detalje er nyt. Ikke mindst de storslåede kostumer som Odense Teaters skræddersal har produceret.

- Vi er godt med. Det lettede noget, da vi fik afleveret alle vel cirka 170 kostumer i sidste uge. Frem mod premieren handler det mest om at rette på en skjorte, eller stramme et par bukser op. Vi holder dog også øje med, hvordan kostumerne virker på scenen, så vi kan ikke slappe helt af endnu, indrømmer Mathias August Borg, der er chef for kost- og masketeam.

Musical-erfarne Stig Rossen glæder sig over - for en gangs skyld - at have kort til arbejde, da han privat bor på Østfyn. Foto: Morten Albek

Rolig er Peter Langdal heller ikke. Men det gør ham ikke noget.

- Lige nu slapper jeg af, når jeg sidder i min bil mellem hjemmet og teatret. Her får jeg tænkt det hele igennem. Og ved du hvad, jeg har rundt de 60 år, og jeg er stadig et legebarn. Så når jeg kommer herover, så kan jeg lege sammen med mine kolleger. Er det ikke fantastisk, griner instruktøren, der kun på et enkelt spørgsmål bliver diplomatisk og finder en afmålt, professionel formulering frem. Det er når snakken falder på den tonstunge drejescene, der indimellem har drillet under prøverne.

13.000 billetter solgt

- Det er helt fint, alt sammen. Vi har kørt den frem og tilbage mange gange, og den virker fint. Den er fantastisk, slår Peter Langdal fast.

Interessen for musicalen har været og er af en størrelse, som sjældent ses i Danmark. Omkring 13.000 har ind til videre sikret sig billetter til en af forestillingerne, der løber mellem 22. januar og frem til og med 15. februar.

- Peter, er du klar?

En af kollegerne afbryder elegant, men bestemt, pressemødet. Prøverne skal i gang igen. Peter Langdal har ikke nået at få frokost, men det har de fleste omkring ham. Og han ser ud til at være ligeglad med mad lige nu. Han har ligefrem tid til en afskedssalut:

- Er jeg ikke heldig? At jeg sådan kan få lov til at lege?

En af de - mange - dramatiske scener fra Leonora Christina. Foto: Morten Albek