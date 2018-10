Legendarisk restauration erklæret konkurs

Nærmest på årsdagen for nyheden om, at den historiske restaturation Franck A genåbnede, er den erklæret konkurs.

Det fortæller medindehaver Claus Skovsted til Fyens Stiftstidende.

Skiltet her er det der møder kunderne, hvis de vil ind på Franck A i Jernbanegade i Odense. Foto: Anders Høgh

Claus Skovsted oplyser desuden, at han selv har indgivet konkursbegæringen.

Han fortæller også, at der foretages en såkaldt "kontrolleret nedlukning" for at vise "rettidig omhu" overfor de ansatte.

Han antyder samtidig overfor Fyens Stiftstidende, at konkursen kommer efter intern uenighed:

- Grundet uenigheder har vi valgt at lave en kontrolleret nedlukning og selv begæret virksomheden konkurs, siger Claus Skovsted blandt andet.

Han vil dog ikke komme nærmere ind på, hvad uenigheden går ud på.

1.000 bød Franck A velkommen tilbage

Franck A har været en del af Odenses byliv siden 1920'erne, men i 2013 lukkede det til stor ærgelse for mange.

Da nyheden om genåbningen blev kendt, stod folk nærmest i kø for at bestille bord. Således kunne Per Hallundbæk - som var medejer af det nye Franck A - fortælle, at der var 1.000 forespørgsler på borde.

- Det er sindssygt mange - det er en hel uge, der fyldt ud. Vi har intet præsenteret endnu, så det er vildt, sagde Per Hallundbæk. Han var kort forinden stoppet som køkkenchef på Falsled Kro.

Væk var Hallundbæk og Bøf-Jensen

Per Hallundbæk var den ene i en trio, som stod bag genåbningen. De to andre var Claus Skovsted og Palle Skov Jensen, som forleden måtte overlade livsværket Jensens Bøfhus til en række investorer.

Under fire måneder efter genåbningen var Per Hallundbæk og Palle Peter Skov fortid i det nye Franck A, og Claus Skovsted har siden kørt restauranten videre med nordmanden Njål Gaute Solland.

I det nye selskab sad Njål Gaute Solland på to tredjedele af selskabet, mens Claus Skovsted sammen med René Skytte ejede den sidste tredjedel.

Kilder siger til Fyens Stiftstidende, at ansatte, leverandører og håndværkere har penge i klemme i det nye Franck A.

