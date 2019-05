Bronzekamp: Legendarisk tribune-navn genopstår

På lørdag tager Odense Boldklub imod Brøndby IF til en kamp om bronzemedaljer på Nature Energy Park.

For at give gæsterne en ordentlig velkomst har man valgt at skifte udebaneafsnittets oprindelige navn 3F-tribunen til Faxe-tribunen den ene dag.

- Det er vores hovedsponsor Albani, der har fået den her ide. Så har de sammen med 3F, som er vores tribunesponsor, gået sammen om det her projekt, siger kommerciel chef i OB Jack Jørgensen til TV 2/Fyn

Skulderklap til fansene

Faxe-tribunen er navnet på den legendariske tribune på Brøndby Stadion, som er der, hvor alle de inkarnerede Brøndby-fans står under de blågules kampe. Tribunen hedder i dag Sydsiden.

- Faxe-tribunen var ikonisk, da vi var sponsor derovre. Derfor genopstår tribunen på lørdag, når Brøndby gæster Odense. Vi pakker tribunen ind, så den ligner den gamle Faxe-tribune i Brøndby, så fansene fra vestegnen kan føle sig velkommen og mindes de gode, gamle dage, siger sponsorchef hos Royal Unibrew Freddy Larsen til ob.dk.

I Brøndby IF er man begejstret for omdøbningen og mener, det sender et godt signal.

- Vi ser det som et skulderklap til vores fans og den stemning, de formår at skabe på ude- og hjemmebane. Det er sådanne initiativer, der er med til at sprede det positive budskab om, at fodbold skal ses på tribunen, siger kommunikationschef Christian Schultz i Brøndby IF til TV 2/Fyn.

Ingenting i forhold til hjemmebaneafsnittet

Selvom OB omdanner 3F-tribunen til Faxe-tribunen, så er det ifølge Jack Jørgensen kun en lille del i forhold til det arbejde, man er ved at gøre klar til for hjemmeholdets fans.

- Vi bakker op om det, men vores fokus er, at alle de OB-fans, der kommer på stadion, får en brag af en fest, siger han.

På dagen vil der være happy hour i fanzonen, hvor det odenseanske band En Lille Pose Støj spiller Kim Larsen-numre. Derudover har OB forberedt en tifo, der kommer til at fylde tre tribuner.

Afhænger af Esbjerg

Men før OB kan fejre tredjepladsen og iklæde sig bronzemedaljer, skal de slå Brøndby IF, men det er ikke nok.

OB’s endelige placering i Superligaen afhænger nemlig af Esbjerg, som er på tredjepladsen med ét point foran OB. Jyderne spiller på udebane mod FC Midtjylland, og kun hvis de taber eller spiller uafgjort, og OB henholdsvis spiller uafgjort eller vinder, kan striberne fra Odense hænge bronze om halsen.

Men den kommercielle chef i OB er overbevist om, at når kampen fløjtes af, har klubben sikret sig tredjepladsen.

- Vi tror på, at FC Midtjylland på hjemmebane vil give alt for at give publikum en sejr og hjælpe os det sidste stykke, lyder det fra Jack Jørgensen.

Kampen mellem OB og Brøndby IF spilles på lørdag klokken 17 samme tid som Esbjergs kamp.