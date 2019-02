Legende elever beskudt med softgun i skolegård

Skyderiet fandt sted ved middagstid. Flere af de mindste elever i indskolingen blev ramt, mens de i et frikvarter legede i skolegården ud mod Guldbergsvej.

Fakta om softguns Softguns bliver oftest brugt til at spille hardball. De ligner rigtige våben.

De skyder med små hårde plastikkugler på 6 milimeter i diameter.

De ligner så godt, at de er underlagt våbenloven.

Man skal være 18 år for at købe en softgun

Det er ikke tilladt at vise en softgun frem offentligt

Ifølge skoleleder Thomas Allesø er ingen børn kommet til skade.

- Nogle blev ramt på tøjet, og enkelte af eleverne blev ramt på huden, men mange blev rigtigt forskrækkede og vidste ikke rigtig, hvad der foregik, fortæller Thomas Allesø.

Episoden har ifølge en forælder skræmt både forældre og elever. Torsdag morgen blev forældrene orienteret af skolelederen.

På Guldbergsvej ligger ejendomme med flere lejligheder, men skolelederen ved ikke om, der var der, der blev skudt fra.

- Vi ved ikke, hvem der står bag, og hvor der er skudt fra. Vi har anmeldt sagen til politiet, og vi overlader efterforskningen til dem, siger Thomas Allesø.

Fyns Politi bekræfter, at episoden er blevet meldt til politiet. Torsdag morgen var politiet til stede på Odense Friskole for at efterforske sagen.

Læs også Badegæst skudt: Så voldsomt skyder luftriffel - og den er lovlig

- Jeg regner da med, at det er grove drengestreger, men vores elever skal naturligvis kunne føle sig sikre i skolegården, siger skolelederen.

Fyns Politi har ikke ønsket at udtale sig om sagen, før efterforskningen er færdig.

Læs også Skyderi ved havnen: Mand såret af skud fra kraftigt luftgevær