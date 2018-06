Legende kommer til Fyn: Tag den store Van Morrison-quiz

Fredag aften spiller Van the Man, legenden Van Morrison, på Heartland Festival på Egeskov Slot.

Der bliver trængsel på græsset foran Heartland Festivals største musikscene, Greenfield Stage, når ikonet Van Morrison optræder fredag aften.

Mange kender hans populære hits som "Brown Eyed Girl", "Days Like This" og "Have I Told You Lately That I Love You", og kælenavnet Van the Man lyder formentlig bekendt i manges ører.

Men få ved måske, hvordan navnet opstod. Da Van Morrison spillede den sidste koncert med The Band råbte guitaristen Robbie Robertson Van the Man, da sangeren forlod scenen. Siden da er navnet hængt ved.

I quizzen kan du blive meget klogere på legenden fra Nordirland - eller måske bare blive bekræftet i, at du naturligvis er en vaskeægte superfan.

Kan du ikke se quizzen, klik her.